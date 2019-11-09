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النهار تعزي عائلة الوزير الأسبق زين الدين يوبي

الوطني
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النهار تعزي عائلة الوزير الأسبق زين الدين يوبي
بقلم مصطفى.ق

عزى الرئيس المدير العام لمجمع النهار، الزميل أنيس رحماني، عائلة الفقيد زين الدين يوبي وزير البريد وتكنولوجيات الإتصال سابقا.

وكتب الزميل أنيس رحماني على صفحته الرسمية في تويتر: أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الصديق زين الدين يوبي وزير البريد وتكنولوجيات الإتصال سابقا الذي وافته المنية اليوم.

وتوفي يوبي اليوم، بفرنسا متأثرا بنزيف داخلي  على مستوى الرأس، بعد تعرضه للإصابة على مستوى العمود الفقري إثر سقوطه داخل منزله ببوفاريك بالبليدة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=724103

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