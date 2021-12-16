النهار تفتك الجائزة الأولى في المسابقة الوطنية للصحافة البيئية لفئة البرنامج الحواري

النهار تفتك الجائزة الأولى في “المسابقة الوطنية للصحافة البيئية”

كما كانت المرتبة الأولى من نصيب الزميل وليد مهاجري في فئة البرامج التلفزيونية

الزميل وليد مهاجري.

حيث شارك بالبرنامج القانوني القضية تحت عنوان حرائق الغابات.. آثار قانونية، بيئية واقتصادية.

ونظمت شركة أوريدو حفل لتتويج الفائزين بمسابقة نجمة الإعلام في طبعتها 14.

والتي تناولت موضوع دور الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي في معالجة المعلومة خلال فترة الأزمات.

هذا واختارت لجنة التحكيم 12 فائزا من بين 63 مشاركا من فئات الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والإذاعة والتلفزيون.

كما تمكنت القناة من افتكاك الجائزة الأولى لنجمة الإعلام تحصلت عليها الصحفية رحمة حملات نتيجة روبورتاج يجمل عنوان “مواقع التواصل الإجتماعي تكسر قيود الجائحة”.

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