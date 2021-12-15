النهار تفتك الجائزة الأولى في “المسابقة الوطنية للصحافة البيئية”

افتكت قناة النهار الجائزة الأولى في المسابقة الوطنية للصحافة البيئية، والتي كانت من نصيب الزميل وليد مهاجري في فئة البرامج التلفزيونية.

وشارك الزميل وليد مهاجري في هذه المسابقة بالبرنامج القانوني “القضية” تحت عنوان “حرائق الغابات.. آثار قانونية، بيئية واقتصادية”.

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نظمت شركة أوريدو حفل لتتويج الفائزين بمسابقة نجمة الإعلام في طبعتها 14.

والتي تناولت موضوع دور الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي في معالجة المعلومة خلال فترة الأزمات.

هذا واختارت لجنة التحكيم 12 فائزا من بين 63 مشاركا من فئات الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والإذاعة والتلفزيون.

كما تمكنت قناة النهار من افتكاك الجائزة الأولى لنجمة الإعلام تحصلت عليها الصحفية رحمة حملات نتيجة روبورتاج يجمل عنوان “مواقع التواصل الإجتماعي تكسر قيود الجائحة”.

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