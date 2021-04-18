“النهار” تكتسح التوندونس على اليوتيوب الجزائري بـ8 فيديوهات

اكتسحت “النهار” التوندونس بالجزائر، على موقع الفيديوهات اليوتيوب، بعدة برامج ومسلسلات يتم عرضها خلال الشهر الفضيل.

واختارت “النهار”، باقة مميزة من أقوى البرامج الإجتماعية والمسلسلات الدرامية والكوميدية، لتجمع العائلات الجزائرية على طاولة رمضان.

وتمكنت قناة المسلسل الكوميدي الدرامي “مليونير”، على اليوتبوب، من التربع على عرش التوندونس بالجزائر وتونس.

وتحتل الحلقة الخامسة من مسلسل “مليونير”، المرتبة الأولى في التوندونس، بأزيد من نصف مليون مشاهدة في غضون ساعات.

فيما تتواجد الحلقة الرابعة من المسلسل، في المرتبة الثانية على التوندنس، بحوالي مليون مشاهدة.

وتحتل الحلقة الثالثة من “مليونير”، المرتبة الرابعة، بمليون مشاهدة.

فيما لا تزال الحلقة الأولى من المسلسل، تتواجد بالتوندوس الجزائري، بأزيد من مليوني مشاهدة.

وهو ما يؤكد على النجاح الكبير للمسلسل، وعلى إبداع ممثليه على غرار بيونة وحسان كشاش ونبيل عسلي وسارة لعلامة.

فيما تمكنت قناة “النهار” على اليوتيوب هي الأخرى، من الدخول إلى التوندونس من خلال برنامج “ضياف ربي”.

وتحتل حلقة أول أمس من البرنامج، والتي استضافت كل من ديدين كلاش وحياة عولة المرتبة السابعة على التوندونس بحوالي مليون ونصف مشاهدة.

هذا وكعادتها، السلسلة الكوميدية “دقيوس ومقيوس”، حاضرة في التوندونس الجزائري، من خلال الحلقتين الأولى الثانية والثالثة.