النهار تكذب إشاعة مداهمة مقراتها وتستنكر “حملة تضليل ممنهجة”

كذبت إدارة مجمع النهار الإشاعات التي جرى تداولها اليوم، والتي تم فيها ترويج مزاعم حول “قيام فرقة أمنية” بمداهمة وتفتيش مقرات قناة وجريدة النهار.

واستنكرت إدارة النهار تحوير وتحريف الخبر الذي قامت بنشره، بشأن قيام لجنة خاصة من ولاية الجزائر، ممثلة في مصالح الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس مرفوقين بعناصر من الحماية المدنية، بإجراء معاينة ميدانية لمدى احترام بروتوكول الوقاية من فيروس كورونا، بمقرات مجمع النهار.

وبدلا من الاعتماد على الخبر الذي نشرته النهار بنفسها، أو على الأقل التواصل مع ادارة النهار لاستيقاء الخبر من مصدره، راحت بعض “المواقع الإخبارية”، للأسف، تروج خبر قيام مصالح الدرك بمداهمة مقرات مجمع النهار، فيما يشبه “حملة تضليل ممنهجة”.

ومن باب تنوير الرأي العام، تشدد إدارة المجمع وتؤكد مجددا على أن مقرات النهار استضافت اليوم أفراد لجنة مختلطة، مكونة من إداريين بمصالح دائرة بئر مراد رايس، وعناصر من الحماية المدنية، للإشراف على معاينة مدى احترام تطبيق اجراءات الحماية من كورونا في المؤسسات.