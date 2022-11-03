“النهار” تكشف التفاصيل المتعلقة بأكبر شبكة للمتاجرة بالمخدرات في ميلة

كشفت تفاصيل جديدة، تتعلق بالمجموعة التي اوقفتها فرقة البحث والتدخل المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ميلة، عن محجوزات هامة للغاية.

حيث اثمر التحقيق الأمني بتوجيهات النيابة العامة عن التوصل إلى تورط 3 من النسوة من مجموع 13 شخصا جرى توقيفهم على مدار أيام التحقيق.

في حين قدرت الكمية الهائلة من المخدرات التي لم يسبق في ولاية ميلة حجزها ما يفوق 80 كلغ من المخدرات.

وبحسب المصدر الأمني، فإن التنسيق جرى بتشكيل أمني مكن كل من فرقة البحث والتدخل وفرقة قمع الإجرام من توقيف جميع أفراد الشبكة.

وتوصلت التحقيقات، إلى ضبط أسلحة بيضاء ومنظار ليلي وعشرات المؤثرات العقلية 124 وحدة.بالإضافة إلى ضبط المركبات السياحية التي تستعمل في نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

التفاصيل اللافتة في نتائج التحقيقات، هو الوصول إلى حجز حلي ذهبية بقيمة مالية تقدر 1.4 مليار سنتيم.بالإضافة الى مبالغ مالية من العملة الوطنية 101000 دينار جزائري. ومبلغ من العملة التونسية 520 دينار تونسي و 103 أورو وبطاقة دفع أجنبية.

هذه المضبوطات التي من شأن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص الكائن بقسنطينة أن يكشف عن مزيد من النتائج الهامة.

كما توبعت المجموعة الموقوفة، بجرم تهريب وحيازة ونقل وتخزين واخفاء مخدرات ( الفني الهندي ).

وذلك قصد عرضها ووضعها للبيع على الغير ، في إطار شبكة إجرامية منظمة والمشاركة وعدم تبليغ السلطات المختصة عن جنايات وجنج يعلم بوقوعها.

بالإضافة الى حيازة المؤثرات العقلية وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي ومخالفة للتشريع. والتنظيم المتعلقين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مع تهمة تبييض عائدات الإجرام.

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