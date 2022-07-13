“النهار” تكشف تفاصيل مشروع طريق “الحرير” الجزائري

انتهت السلطات العليا للبلاد من إعداد البطاقة التقنية الخاصة بمشروع السكة الحديدية الرابط بين الجزائر وتمنراست أقصى الجنوب، ومن ثمة الحدود البرية النيجيرية والمالية، على مسافة 15 ألف كيلومتر، تتخللها مشاريع بيئية وأخرى اقتصادية على وجه الخصوص، من خلال إنشاء أقطاب سياحية ومناطق صناعية وربط للموانئ الجزائرية بنظيرتها من القارة الإفريقية وحركية للبضائع تصل إلى ثلاثين مليون طن، تقابلها أخرى للأشخاص بمعدل يزيد أربعة ملايين في آفاق 2060.

ربط الموانئ الجزائرية بالإفريقية وتأمين تنقل الأشخاص بمعدل 4.5 ملايين مسافر

وسيربط المشروع الذي وعد به رئيس الجمهورية ضمن برنامجه الخاص بالحملة الانتخابية لرئاسيات ديسمبر 2019، العشرات من مناطق الوطن بالحدود البرية، مع كلا من دولتي النيجر ومالي، لتجسيد عدة أهداف تعمل على النهوض أكثر بالاقتصاد الوطني وتنويعه وتخفيف الأعباء، مع تسهيل حركية للأشخاص وأخرى للبضائع في آفاق 2060.

كما سيسمح المشروع بفتح مختلف المعابر البحرية والجوية والبرية، والدخول إلى مناطق دولية عبر ربط الموانئ الجزائرية بنظيرتها الإفريقية، وضمان تبادلات تجارية وتقييم للإقتصاد الوطني على الصعيد الجهوي والدولي، والعمل على تخفيض التكاليف وربح الوقت وضمان حركية في النقل، وكذا الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

أقطاب سياحية ومناطق صناعية ومشاريع لاستخراج الذهب والفضة

وتكشف البطاقة التقنية التي تحصلت عليها “النهار”، عن تقسيم المشروع إلى خمسة أروقة، حيث يهدف الرواق الأول الرابط بين الجزائر والحدود النيجرية، من الناحية الاقتصادية، إلى خلق أقطاب سياحية ومناطق نشاط اقتصادية وصناعية، وأقطاب فلاحية وصناعات غذائية، حقول نفط وغاز، مشاريه لاستخراج الفضة والذهب، الرخام، حجر الكلس وغيرها، وهو الرواق الذي تتوقع منه إحصاء 4.5 ملايين مسافر، وبلوغ كمية بضاعة بحجم 30 مليون طن في آفاق 2060، وهي نفس الأهداف التي سطرتها السلطات للرواق الثاني من المشروع الرابط بين “وهران- بشار- أدرار – برج باجي مختار- الحدود الجزائرية المالية”، مع اختلاف فقط في حجم البضاعة التي تصل إلى 20.7 مليون طن في نفس الآفاق سالفة الذكر.

أما الرواق الثالث الذي يربط بين “ميناء أرزيو – بشار – تندوف -غار جبيلات” على مسافة 1650 كيلومتر، فيهدف من الناحية الاقتصادية إلى إنشاء أقطاب سياحية ومصافٍ للبترول ومناطق نشاط وأخرى صناعية ومناجم للحديد، في حين، فإن الرواق الرابع الذي يربط “جيجل – قسنطنية – باتنة – بسكرة – تڤرت -حاسي مسعود – إيليزي – جانت”، فله نفس الأهداف الاقتصادية الخاصة بالرواق الأول بصفة كلية.

وبشأن الرواق الخامس الذي يربط الجهة الشرقية بالجنوبية للوطن، على امتداد “عنابة – سوق أهراس – تبسة – جبل عنق -الوادي – تڤرت”، فيهدف إلى إنشاء مناطق نشاط ومناطق صناعية واستثمارات فلاحية وصناعات غذائية ومناجم للحديد وأقطاب سياحية ببضائع تصل كميتها إلى 21 مليون طن في آفاق 2060.

هذه هي المناطق التي سيشملها خط سكة الحديد بين الجزائر وتمنراست

الجزائر – بوغزول – الأغواط – غرداية – المنعية – عين صالح – تمنراست – الحدود الجزائرية النيجرية

– غرداية – ورڤلة – حاسي مسعود- تقرت- الوادي – المنيعة – تيميمون – أدرار – برج باجي مختار – الحدود الجزائرية المالية

أدرار- بني عباس – بشار-

وهران – بشار- أدرار – برج باجي مختار – الحدود الجزائرية المالية – ميناء الغزوات – بشار- تندوف – غار جبيلات

– جيجل – قسنطنية – باتنة – بسكرة – تڤرت – حاسي مسعود -إليزي – جانت – حاسي مسعود الحدود الجزائرية الليبية

– عنابة – سوق أهراس – تبسة – جبل عنق – الوادي – تڤرت على مسافة 780 كيلومتر، منها 461 ستنطلق بها الأشغال.

– الجزائر – تمنراست – الحدود الجزائرية النيجرية ويمتد على مسافة 2439 كيلومتر، منها 58 كلم قيد الاستغلال و250 كلم قيد الإنجاز و151 كلم ستنطلق بها الأشغال و 400 كلم ستسجل للدراسات و991 كلم قيد الدراسة و670 كلم ستطلق دراستها.

غرداية – ورڤلة – حاسي مسعود – تڤرت – الوادي – الحدود الجزائرية الليبية وتمتد على مسافة 506 كيلومتر، منها 154 كلم انطلقت بها الأشغال و 352 كلم قيد الدراسة.

المنيعة – تيميمون – أدرار – برج باجي مختار – الحدود الجزائرية المالية على مسافة 1500 كيلومتر، منها 570 كلم قيد الدراسة و800 كلم ستنطلق دراستها و130 ستسجل من أجل الدراسة.

أدرار – بني عباس – بشار على مسافة 600 كيلومتر قيد الدراسة.

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