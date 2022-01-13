النهار تكشف حقائق ما حدث في ليبمي الكاميرونية

كشف موفد تلفزيون النهار الى مدينة ليمبي، الكاميرونية، عن الأوضاع الأمنية بالمنطقة، بعد ما تم تداوله أمس عبر عديد المواقع. كما أشار كمال مهوي، أن الأمور لا تدعو للتهويل قائلا “أن ليمبي تتواجد فيها حركة انفصالية منذ حوالي 6 سنوات”.

في حين أضاف موفد النهار، أن هذه المدينة التي يتكلم سكانها بالانجليزية تريد الانفصال عن باقي الكاميرون. تابعا “ولا علاقة للأمور التي وقعت بكأس أمم افريقيا ولا يهددون حتى الاجانب”.

كما أشار كمال مهوي “بل هي مجرد حركة انفصالية موجودة في الكاميرون ولديها مشاكل مع الحكومة وتزامن فقط مع الأحداث”. مضيفا أن هذه الجماعة استغلت الوجود المكثف لعناصر الأمن لمهاجمة أحد الدوريات، حيث وقعت اشتباكات ولا شيء للقلق”. وتابع موفد النهار “أن الطريق من مدينية دوالا إلى ليمبي مسافتها حوالي 75 كلم عناصر الجيش الشرطة الدرك الكاميرونيون منتشرون على كل الطريق تشعر بالأمن”.

في حين قصف مهوي، الجهات التي تريد خلط حسابات الكاميرون في الكان، حيث قال “هي محاولة لضرب استقرار الكان من أطراف معلومة”. تابعا و”لا تريد الخير للبلاد على غرار بعض المواقع المغربية والمصرية والتونسية التي تريد افشال هذه الكأس”.

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وكشفت وسائل إعلامية أن اللجنة المنظمة لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون حذرت الوفود المتواجدة بمدينة ليمبي بسبب وجود تهديدات إرهابية.

حيث تم الغاء الحصة التدريبية لمنتخب تونس التي كانت مقررة بعد نهاية اللقاء أمام مالي بالملعب الملحق بسبب وجود تهديدات إرهابية.

كما قامت السلطات الكاميرونية بتطويق أمني لمدينة ليمبي بسبب تهديدات إرهابية.

إضافة إلى انتشار كثيف لعناصر الجيش والدرك والشرطة على طول طريق ليمبي ودوالا. بعد سماع إطلاق نار بمدينة بويا التي تقع على بعد كيلومترات من مدينة ليمبي.