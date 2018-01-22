النهار تكشف كرونولوجيا الصراع بين زطشي وقرباج

عجلت الأحداث المتتالية برحيل “قرباج” من رئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم، وتعيين ديريكتوار لتسيير البطولة.

توالي الأحداث على الساحة الرياضة الجزائرية، والمشاكل الكثيرة في الرابطة المحترفة عجلت بإحداث تغييرات جذرية منذ تولي خير الدين زطشي زمام الأمور على رأس الفاف.

كرونولوجيا صراع زطشي وقرباج:

1- تراجع “قرباج” عن الإستقالة من منصبه خلال الجمعية العامة الإستثنائية التي دعا إليها وإكمال مهامه حتى نهاية عهدته في عام 2019

2- توجيه إنذار كتابي من طرف المكتب الفيدرالي لرابطة قرباج بسبب قضية لاعب أولمبي الشلف بادني الذي تم فسخ عقده كلاعب محترف من الشلف على ضوء ملف طبي للإمضاء في فترة التحويلات الشتوية في نادي عين وسارة الهاوي

3- حرب تصريحات بين الرابطة والفاف بعد غياب قرباج عن إجتماعات الفاف نت بينها إجتماع زطشي رفقة رؤساء الأندية المحترفة.

4- غياب قرباج عن إجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد في 26 جويلية وغيابه عن الإجتماعين اللذين عقدهما زطشي مع مدير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

5- مطالبة الفاف بتأجيل مباريات البطولة التي تزامنت مع لقاء الكاميرون ودخول الطرفين في صراع.

6- شائعات محاولة قرباج ورؤساء الأندية الإنقلاب على زطشي أزم الأمور من جديد بين المكتب الفيدرالي والرابطة.

7- تأهيل الرابطة المحترفة لكرة القدم لاعبين من الوفاق ما أثار العديد من المشاكل مع الأندية الأخرى بسبب الإجازات وديون الفرق.