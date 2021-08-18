“النهار” تنشر القائمة الإسمية النهائية للعسكريين شهداء الحرائق

أغلب الضحايا من ولايات الشرق وباتنة تتصدر القائمة

باتنة قدّمت 6 شهداء وتبسة 3 والطارف شهيدين

تحصلت “النهار” على القائمة الإسمية النهائية والكاملة للشهداء العسكريين الذين استشهدوا خلال الحرائق الأخيرة التي ضربت عدة ولايات من الوطن، وفي مقدمتها ولاية تيزي وزو، التي سجلت أكبر عدد من الضحايا العسكريين والمدنيين، بعدما أتت النيران على قرى ومداشر بأكملها.

وتكشف القائمة الإسمية، أن أغلب الشهداء العسكريين ينحدرون من الجهة الشرقية للوطن، وبوجه أخص، من مناطق الشاوية، على غرار باتنة وأم البواقي وڤالمة وسوق أهراس وتبسة وخنشلة، إلى جانب مناطق أخرى مثل برج بوعريريج والطارف، فيما انحدر شهداء آخرون من الجهة الغربية للوطن، مثل سيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر، وبشار بالجهة الجنوبية الغربية للوطن والأغواط وكذا ولاية المدية.

وتصدرت ولاية باتنة القائمة من حيث عدد الضحايا الذين بلغ عددهم ستة، حسبما كشفت عنه القائمة الإسمية النهائية التي تحصلت عليها “النهار”، والتي تضم سبعة وعشرين إسما، متبوعة بولاية تبسة التي أحصت ثلاثة شهداء والطارف بشهيدين.

وقد تم تحويل كافة ضحايا الحرائق التي عصفت بمنطقة “الأربعاء ناث إيراثن” بولاية تيزي وزو على المستشفى العسكري “محمد الصغير نقاش” بعين النعجة، قبل تحديد كافة هوياتهم وإلقاء النظرة الأخيرة عليهم من قبل الفريق السعيد شنڤريحة، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، وتحويل جثامينهم إلى أهاليهم للقيام بمراسم الدفن.

هذه هي القائمة الإسمية للشهداء العسكريين الـ27:

الشهيد جرعات عبد الرزاق: الحي الجنوبي بلدية آفلو الأغواط

الشهيد فرحوت صلاح: حي “طريق باتنة” بلدية خنشلة ولاية خنشلة

الشهيد عطير أيمن: حي “قنارو” بلدية نڤاوس ولاية باتنة

الشهيد عثامنية زين الدين: حي الوئام بلدية ونزة ولاية تبسة

الشهيد رحايلي أحمد: حي 200 مسكن محمد بوضياف بلدية سدراتة ولاية سوق أهراس

طلحي سفيان: حي “قسيس قدور” بلدية عين مخلوف ولاية قالمة

حليس أسامة: حي “بوعروض” بلدية وادي الشعبة ولاية باتنة

سعادنة حمزة: بلدية “فم الطوب” دائرة تيمڤاد ولاية باتنة

الشهيد حيدوسي ناجي: حي “الأمال” بلدية تازولت باتنة

الشهيد فوحال شمس الدين: حي “الصوندا” طريق أولاد بوخالفة بلدية مروانة باتنة

الشهيد عزو أنيس: بلدية فركان دائرة نقرين ولاية تبسة

الشهيد طوالبية نور الدين: حي “البساتين” حانطة 420 رقم 6 تبسة

الشهيد سلايمية أمين: حي “26 أفريل” طريق عنابة، أرض علايمية ولاية سوق أهراس

الشهيد عمارية فضيل: مشتلة “قرقور باحمد راشدي” ولاية ميلة

الشهيد فنينش أحمد: حي المجاهد “ناموس العايش” بلدية حمالة القرارم قوقة ولاية ميلة

الشهيد بن رالية عبد العزيز: بلدية “هنشيري تومغني” ولاية أم البواقي

الشهيد عبايدية زكريا مشتلة “أولاد يحيى” بلدية بلالة أم البواقي

الشهيد عبيدي محمد: عين الطويلة بلدية بسباس ولاية الطارف

الشهيد بلغول عبد الغني: حي “حميطوش بن يوسف” بلدية المهير برج بوعريريج

الشهيد علي شريف جمال: حي “شرايفية” بلدية عشعاشة ولاية مستغانم

الشهيد شريفي محمد: شارع “عيسى جيلالي” بلدية مرين ولاية سيدي بلعباس

الشهيد هاشمي بشير: حي “أولاد بلي” بلدية “وادي الأبطال” ولاية معسكر

الشهيد أغلال محمد ياسين: شارع “سعيداني محمد” رقم 5 س 35 الدبداية بشار

الشهيد سالمي هشام: دوار المرازيق بلدية الشهبونية المدية

الشهيد بورنان خالد: شارع “5 جويلية” طريق سطيف بلدية بريكة باتنة

الشهيد خليل عحيم: بلدية “بحيرة الطيور” دائرة بوثلجة الطارف

الشهيد بن لالة حسان: بلدية منعة دائرة منعة باتنة