النهار تنشر القائمة الإسمية لـ17 حاجا جزائريا متوفى بالبقاع المقدسة

بلغت حصيلة الوفيات في صفوف الحجاج الجزائريين إلى غايةنهار أول أمس 17 حاجا 12 منهم على مستوى المشاعر المقدسة.

بين عرفات ومنى، لأسباب متعددة، على غرار التعب والإرهاق.

وكذا أزمات قلبية وغيرها من المضاعفات الصحية للبعض منهم، في حين هناك من توفى وفاة طبيعية بسبب كبرالسن ومشقة الحج.

وتوفى في اليوم الأخير من أيام التشريق أو آخر يوم لرمي الجمرات، 6 حجاج.

بعدما توقف عداد الوفيات الأربعاء الماضي عند 11 حالة وفاة.

في حين يتواجد بعض الحجاج بالمستشفيات السعودية سواء على مستوى المشاعر أو بمكة، وحالتهم خطيرة.

كما أشارت مصادر مطلعة لـ«النهار»، بسبب نزيف في الدماغ وأخرى بسبب الإرهاق الشديد وغيرها.

وأشارت مصادر «النهار» إلى أن هناك 3 حجاج في حالة جد خطيرة يتم إسعافهم على مستوى المستشفيات السعودية، أول أمس.

ويتواجدون تحت التنفس الاصطناعي، كما تم نقل حالتين أخريين ليلة أول أمس كانتا تعانيان من نزيف دموي.

حيث تجدر الإشارة إلى أن الحجاج تم تفويجهم ليلة الخميس من منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة.

وتتراوح أعمار الحجاج الجزائريين الذين فارقوا الحياة بالبقاع المقدسة بين الأربعين والثمانين سنة من العمر.

حيث يشكل كبر سن الحجاج الجزائريين عائقا للبعثة الجزائرية.

خاصة وأن معدل العمر لدى الحجاج الجزائريين مصنف بين الأكبر سنا بين كل بعثات الحج، وذلك منذ سنوات.

حيث لم يستطع ديوان الحج والعمرة التغيير من هذه الحقيقة رغم الحملات التوعوية التي تطلقها قبل كل موسم.

وحسب رئيس البعثة الطبية نقلا عن الإذاعة الوطنية، فإنه يوجد حاليا 15 حاجا بالمستشفيات السعودية، بعضهم يعاني من مرض القلب.

والبعض الآخر أصيب بنزيف دموي وأحدهم أصيبت أعضاؤه السفلى بالشلل،حيث يتواجد 6 مرضى بالمصحة الاستشفائية للبعثة بمرکز مكة حالتهم خطيرة.

4 منهم يعانون من مرض القلب وأحدهم يعاني من مرض البارکنسن ومصابان بأمراض عقلية.

وأشار رئيس البعثة إلى أن هناك لجنة طبية ستجتمع قريبا، لتحضير قائمة لنقل هؤلاء المرضي حسب الأولوية إلى المستشفيات الجزائرية.

و ذلك من اجل تلقي العلاجات اللازمة هناك أمام أهاليهم وبالقرب من عائلاتهم.

من جهة أخرى، كشف الرائد بن سالم عن بعثة الحماية المدنية للحج، عن تسجيل 223 حالة تيهان وتوجيه للحجاج الجزائريين.

بينها 23 حالة تيهان، حيث تم العثور على 20 حاجا.

فيما لا يزال البحث جاريا عن الثلاثة حجاج الآخرين لإيجادهم في أسرع وقت قبل مباشرة رحلات العودة.

قائمة بأسماء بعض الحجاج المتوفين بالبقاع المقدسة

– 1عشاش ذهبية 81 سنة من العلمة ولاية سطيف.

2 – عبد القادر بن تومي 60 سنة من السانية ولاية وهران.

3 – فتيحة بهلول 42 سنة من بوقادير ولاية الشلف.

4 – طيب طيب 84 سنة من ولاية غليزان.

5 – لجلط عبد القادر 77 سنة من ولاية المدية.

6 – بنت الحاج فرحاوي 65 سنة.

7 – دبة مسعود 86 سنة من تڤرت ولاية ورڤلة.

8 – بن نعيمة عائشة 82 سنة من ولاية البيض.

9 – حاج ينحدر من ولاية بومرداس 88 سنة.

10 – عيسى مسعود جيرت 66 سنة.

11 – حمزة عائشة 78 سنة من ولاية عنابة.