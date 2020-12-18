“النهار” تنشر تفاصيل التغييرات الخاصة بكشوف النقاط الجديدة

وزارة التربية الوطنية تصدر منشورا خاصا يضبط المعايير

التنقيط في الفروض والمراقبة المستمرة على 40.. وفي الاختبارات على 60

منح 3 نقاط للسلوك داخل القسم وتفادي الغيابات بالنسبة للطور الثانوي

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تغيير جذري في عملية حساب المعدلات الفصلية الخاصة بالتلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث تم إلغاء الفروض والمراقبة المستمرة في الطور الابتدائي، مع وضع نقاط خاصة بالمراقبة المستمرة في الطورين المتوسط والثانوي، فضلا عن تعديل شامل في كشوف النقاط.

وحسب المنشور الوزاري الخاص بعملية التقييم الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة، فقد استحدثت وزارة التربية الوطنية طريقة جديدة في عملية التنقيط خاصة بتلاميذ المتوسط والثانوي،

حيث يتم التنقيط في الفروض والمراقبة المستمرة على 40، أما الاختبارات فستكون على 60، وهذا تماشيا مع كشوف النقاط الجديدة التي تدخل حيز التطبيق هذا الموسم، أين قامت بـ 8 تعديلات جذرية شملت الشكل والمضمون، إضافة إلى التنقيط.

وتم خلال هذه التعديلات استدراك بعض النقائص التي لوحظت في ممارسات النسخ السابقة، من بينها إدراج علامات للأنشطة التطبيقية والتعبير الشفهي وإضافتها إلى المجموع، ومن الإجراءات الجديدة أيضا، إدخال الأعمال التطبيقية في مواد التعليم التجريبي.

كما سيتم تثمين أعمال التلاميذ، باحتساب العلامة الممنوحة بمعامل 1 مشروع دراسي منجز، عندما تتجاوز هذه العلامة 10 / 20، حيث يضاف لمن فاق علامة 10 في المواد التي لها معامل واحد، من دون احتساب المعامل في مجموع المعاملات أثناء احتساب المعدل الفصلي أو العام.

وتؤخذ بعين الاعتبار عندما تتجاوز 10 من 20، حيث يضاف لمن فاق العلامة 10 من هذه العلامة إلى مجموع النقاط من دون إضافة معامل المادة في احتساب المعدل النهائي.

من جانب آخر، يتم احتساب معدل التقييم المستمر بقسمة مجموع الفروض المنزلية + الاستجوابات الكتابية + نشاطات أخرى على عددها، كما يتم احتساب معدل الفروض بقسمة مجموع الفروض على عددها، وبالنسبة للمواد العلمية والتكنولوجيا، فالمعدل يساوي التقييم المستمر على 20 + معدل الفروض على 40 + تقييم الأعمال التطبيقية على 20 + الاختبار على 60 والكل مقسوم على 5.

هكذا يتم احتساب التقييم المستمر لتلاميذ الثانوي والمتوسط

وأوضحت وزارة التربية الوطنية بأن التقويم المستمر المقدرة علامته بـ 20 من 20، يتم احتسابه وفق انضباط التلميذ داخل القسم، حيث يتم منح 3 نقاط لكل من السلوك، الغيابات غير المبررة والتأخر، إحضار أوراق التعلم والوسائل وعدم نسيانها تنظيم الكراريس والاعتناء بها، المشاركة، العمل الفردي وإنجاز الواجبات، العمل ضمن الفوج،

أما بالنسبة للتعامل مع الأفراد والمبادرة والإبداع، فتمنح نقطة واحدة.

وبالنسبة لعلامة المراقبة المستمرة في التعليم المتوسط، فإن السلوك والغيابات والتأخرات وإحضار أدوات التعليم والمشاركة والعمل ضمن فريق، فيتم منح نقطتين، أما تنظيم الكراريس، المبادرة والمساهمة في الحياة المدرسية، فنقطة واحدة، أما بالنسبة للفعالية وإنجاز المهمات المسندة فبثلاث نقاط.