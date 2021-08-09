“النهار” تنشر تفاصيل التفويج للدخول المدرسي 2021 – 2022

بعد قرار وزارة التربية العمل به هذه السنة

– العمل بنظام التفويج المعتمد السنة الماضية مع تغيير الحجم الساعي

– الاعتماد على المواضيع الأساسية في كل مادة في الأطوار التعليمية الثلاثة ما عدا أقسام الامتحانات

– فتح المجال لتوظيف أكبر عدد من المتعاقدين لإنجاح عملية التفويج

قررت وزارة التربية الوطنية، خلال الدخول المدرسي المقبل، العمل بنظام التفويج، لكن بتغيير بعض الشروط، على غرار الحجم الساعي الذي سيتم رفعه إلى ساعة عوض 45 دقيقة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد وجهت وزارة التربية مراسلة إلى المفتشية العامة للبيداغوجيا من أجل إعداد خطة محكمة حول المواضيع والدروس التي يتم تدريسها في القسم، حيث سيتم اختزال بعض الدروس في كل الأطوار التعليمية الثلاثة، ما عدا الأقسام النهائية.

وسيتم تقسيم الأفواج التربوية إلى أفواج فرعية، يتراوح عدد تلاميذ كل فوج بين 20 و24 تلميذا، مستثنيا من التقسيم، الفوج التربوي إذا كان عدد التلاميذ فيه يساوي أو أقل من 24 تلميذا، مثل ما هو الحال لشعب لغات أجنبية، الرياضيات والتقني رياضي، والاستغناء عن التفويج في المواد ذات الأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة.

ودعت وزارة التربية الوطنية من خلال ذات المراسلة، إلى تجنب الأقسام المتنقلة قدر المستطاع، تفاديا لاحتكاك التلاميذ واحتراما للتباعد الجسدي، مشيرة إلى أنه عند الاقتضاء، تنقل الأفواج الأقل عددا، كما تم رفع الحصة التعليمية إلى 60 دقيقة، مع استغلال أمسية الثلاثاء للدراسة.

وخصّ المخطط نموذجين لتنظيم تمدرس التلاميذ بالنسبة للثانويات، ويتعلق الأمر بالمؤسسات التي يكون عدد قاعات الدراسة فيها كافيا لاستيعاب نصف عدد الأفواج الفرعية.

وفي هذا الصدد، تشير المعلومات إلى أن مجموع الأفواج الفرعية ينقسم إلى مجموعتين متوازنتين من الأفواج “ف 1 وف 2″، وضمان تناوب الدراسة بين المجموعتين يوميا بين الفترتين الصباحية والمسائية، حيث يكون التوقيت اليومي بالنسبة للفترة الصباحية من الساعة 08:00 إلى الساعة 13:00، تنظم في ست حصص لمدة 4 ساعات و30 د، أما الفترة المسائية فمن الساعة 13:30 زوالا إلى 17:30 مساءً، تنظم في خمس حصص لمدة 3 ساعات و 45 د.

أما بالنسبة للثانويات التي يكون عدد قاعات الدراسة بها أقل من نصف مجموع عدد الأفواج الفرعية، فيمكن تقسيم الأفواج التربوية إلى أفواج فرعية، 24 تلميذا في فوج واحد، مع استغلال كل القاعات المتخصصة، مع دمج فوجين فرعيين أو أكثر وبرمجة الدراسة في المدرج أو قاعات الدراسة الواسعة، بشرط احترام التباعد الجسدي، كما لم يمنع في هذه الحالة اللجوء إلى الأفواج المتنقلة، مع الحرص على أن تكون من بين الأقل عددا من التلاميذ.

كما أكدت المعلومات، أن مدة الحصة تقدر بساعة، وتقسيم اليوم إلى فترتين، فترة صباحية من 6 حصص بحجم زمني يساوي 4 ساعات ونصف وفترة مسائية من 5 حصص بحجم زمني يساوي 3 ساعات و60 دقيقة، مع استغلال 5 أيام من الأسبوع في الدراسة من الأحد إلى الخميس.

وبخصوص تدريس التربية البدنية والرياضية للفوج التربوي الواحد، فأفاد المنشور بأنه يكون مجتمعا لمدة ساعة و30 دقيقة أسبوعيا، مع مراعاة طاقة استيعاب ساحة المؤسسة التعليمية، كما يتم تدريس الإعلام الآلي والتربية الموسيقية أو التشكيلية بالتناوب، مرة كل 15 يوما، بحجم زمني ساعة واحدة لكل منها، على أن يتم ذلك وبصفة استثنائية، يوم السبت، بالنسبة للمؤسسات المعنية بتدريس اللغة الأمازيغية.