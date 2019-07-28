“النهار” تنشر تفاصيل برنامج الدخول المهني سبتمبر المقبل

كشف سفيان تيسير المكلف بالإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، عن تفاصيل البرنامج المخصص للدخول المهني لشهر سبتمبر المقبل.

وأضاف في تصريح لـ”النهار أونلاين” أنه سيتم التكفل أساسا بالطلب المتزايد على التكوين لمترشحي السنة الثالثة من التعليم الثانوي.

من خلال تطوير الشراكة مع القطاع الإقتصادي ومواصلة تنصيب مراكز الإمتياز بمعية المؤسسات العمومية والخاصة الرائدة في مجال نشاطها.

مشيرا إلى أنه تم توفير أزيد من 382 ألف منصب بيداغوجي جديد للدخول التكويني هذه السنة.

موزعين كالتالي: 380 ألف تخص التكوين المهني و ألفين بالنسبة للتعليم المهني.

و عن التوزيع حسب الفروع المهنية ذات الأولوية, أكد المتحدث أنه تم تسجيل نسبة 68 في المائة من العرض الإجمالي يخص التخصصات في الفروع المهنية.

ليتصدر فرع الصناعة نسبة 19 في المائة، تليها الفروع الفلاحية والصناعات الغذائية بنسبة 10 في المائة ثم فروع البناء والأشغال العمومية بنسبة 13.09 في المائة.

ثم في الأخير فرع الفندقة والسياحة و الصناعات التقليدية بنسبة 16.40 في المائة.