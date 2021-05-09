النهار تنشر جدول التوقيت الخاص بامتحانات السانكيام والبيام والباك

فرق نصف ساعة بين الامتحانين في الطور المتوسط

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن جدول التوقيت الخاص بالامتحانات الرسمية “سانكيام، بيام ، وباك ” المقرر إجراؤها بداية من 2 جوان بالنسبة لنهاية التليم الابتدائي ومن 15 الى 17 جوان بالنسبة لهادة نهاية التعليم المتوسط ومن 20 الى 24 جوان بالنسبة لشهادة البكالوريا.

وحسب جدول سير الامتحاناتفإن امتحان التعليم الابتدائي، السانكيام المبرمج سيكون في الفترة الصباحية (من09.00 سا الى 10.30 سا ) في مادة اللغة العربيةو من ( 11.00 سا الى 12.30سا) في مادة الرياضيات.

أما الفترة المسائية ستخصص لامتحان مادة اللغة الفرنسية من الساعة (15سا الى 16.30 سا.

وبالنسبة جدول سير امتحان شهادة التعليم المتوسط لنفس الدورة الذي سيكونسيخصص اليوم الاول في فترته الصباحية لامتحان مادتي اللغة العربية (من

8.30 مساء الى 10.30 وعلوم فيزيائية وتكنولوجيا من 11سا الى 12.30سا

بينما تخصص الفترة المسائية لمادتي التربية الاسلامية ( من 14.30سا الى 15.30 والتربية المدنية 16سا الى 17 سا مع فارق نصف ساعة بين الامتحانين.

وحسب نفس الجدول يمتحن التلاميذ في اليوم الثاني في مادتي الرياضيات (من 8.30سا الى 10.30 واللغة الانجليزية من 11سا الى 12.30سا ومادة التاريخ والجغرافيا من 30 .14 الى 16سا.

وبالنسبة لليوم الثالث يمتحن التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية (من 08.30 الى

10.30 والعلوم الطبيعية و الحياة من 11.00سا الى 12.30سا وتخصص الفترة المسائية لامتحان اللغة الامازيغية من 14.30 الى 16 سا.

أما بخصوص جدول سير اختبارات البكالوريا دورة 2021، فيمتحن المترشحون في ستة شعب ويتعلق الأمر بشعبة آداب وفلسفة شعبة لغات أجنبية وشعبة علوم تجريبية وشعبة رياضيات وشعبة تقني رياضي وشعبة تسيير واقتصاد.

وستنطلق امتحانات الفترة الصباحية في على الساعة 8.30 في حين تبدأ امتحانات الفترة المسائية على الساعة الثالثة مساء في حين تنتهي بعضها على الساعة السادسة مساء.