النهار تنشر سلم تنقيط المسابقة الشفهية للأساتذة 

المسابقة تخص المترشحين الذين تحصلوا على علامة 10 فما فوق

ثلاث نقاط على إتقان اللغة وسلامة التعبير ونقطة ونصف على الهندام

6 نقاط عن الخبرة المكتسبة في مجال التربية والتعليم

قررت وزارة التربية الوطنية أن تكون المسابقة الشفهية الخاصة بالناجحين في امتحان مسابقة التوظيف الخاصة بأسأتذة التعليم الابتدائي وسلك الإدارة، موحدة وتخص المترشحين الذين تحصلوا على علامة 10 وما فوق.

ستعتمد وزارة التربية الوطنية في المقابلة الشفهية التي سيتم تنظيمها شهر جويلية بعد الإعلان عن نتائج المسابقة يوم 12 جويلية، على تنقيط الاختبارات الشفهية على 20، بعدما كانت تخصص لها فقط 3 نقاط، وقد فرض هذا المنطق قرار وزيرة التربية بن غبريت، بمنح 6 نقاط كاملة للأساتذة المتعاقدين عن الخبرة المكتسبة لإعطائهم الأفضلية عن باقي المترشحين.

وألزم هذا الأمر الوزارة بوضع سلم تنقيط لضبط توزيع العلامات على الفقرات التي سيتم الامتحان فيها، حيث سيكون لأول مرة اختبار شفهي بنفس منهجية الاختبار الكتابي، إلا أن المترشح سيجيب شفهيا فقط.

وحسب التعليمة التي وزعتها المفتشية العامة للبيداغوجيا على مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، فإن أسئلة المسابقة الشفهية ستكون مثل أسئلة المسابقة الكتابية، يحضّرها مفتشون تحت إشراف المفتشية العامة للبيداغوجيا، ويتكلف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بطبعها وتوصيلها إلى مديريات التربية، التي بدورها مسؤولة عن سرّيتها حتى يوم الأختبار.

وحسب التعليمة، ستكون الأسئلة ذات طابع نظري حول مهنة التدريس في المجال التربوي النفسي، وتكون الأسئلة على شكل دراسة حالة مزودة بجميع المعطيات والمؤشرات أو مقاطع من القانون التوجيهي للتربية والمرجعية العامة للمناهج وميثاق أخلاقيات مهنة التدريس، أو أي مرجع من المراجع الرسمية الخاصة بقطاع التربية، أي أنه باستطاعة أي متخرج من الجامعة أن يجيب على تلك الأسئلة.

وستكون الأسئلة دقيقة وواضحة محددة ومصاغة في اللغتين العربية والفرنسية، وبالنسبة للمترشحين في اختصاص اللغات الأجنبية، فإن إجابته من الأحسن أن تكون بلغة التخصص.

وحسب الجدول، الذي تحوز «النهار» نسخة منه، فإن إتقان اللغة وسلامة التعبير ينقطان على 3، وبالنسبة للقدرة على البرهنة والقدرة على تحليل الوضعية 3 نقاط، أما بالنسبة لحيوية المترشح وتفاعله ونشاطه والقدرة على استثمار المعارف خلال المقابلة، فينقط بـ2.5، أما السلوك الملائم للوضعية وطريقة التقديم فينقطان بـ1.5.