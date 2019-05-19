“النهار” تنشر شروط الحركة التنقلية لموظفي قطاع التربية

تم تحديد 5 عناصر أساسية منها النتائج المدرسية المتحصل عليها في المؤسسة

عمليات التنقيط تعتمد على شهادات الوضعية العائلية والعقوبات

كشفت وزارة التربية الوطنية عن شروط الحركة التنقلية السنوية للموظفين العاملين بقطاع التربية بتخصيص 5 عناصر أساسية.

كالمؤهلات والشهادات، الكفاءة المهنية، الوضعية العائلية، العلاوات والإيجازات والعقوبات، حيث تم تحديد كل مؤهل نقاطا تمكن الموظف من المشاركة في الحركة،

كما أدرجت وزارة التربية النتائج المدرسية للموظفين بالمؤسسات التي يعملون بها. وحسب التعليمة تحوز «النهار» على نسخة منها

وجهتها وزارة التربية الوطنية لمديري التربية لإخطار مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمة الثلاثة من أجل ملء استمارة

تتعلق بمقياس خاص بحركة التنقل السنوية للموظفين العاملين بقطاع التربية بتخصيص 5 عناصر أساسية كالمؤهلات والشهادات،

الكفاءة المهنية، الوضعية العائلية والعقوبات. كما حددت وزارة التربية عدد نقاط لكل مؤهل أو شهادة متحصل عليها على غرار

شهادة التبريز أو شهادة الماجستير 3 نقاط، شهادة الدراسات المتخصصة ما بعد التدرج نقطتان، شهادة مهندس دولة 10 نقاط، شهادة

الليسانس أو شهادة مهندس تطبيقي أو ما يعادلها 8 نقاط، دراسات جزئية ¼، شهادة تقني سامي أو ما يعادلها، شهادة دولة لمستشاري

التوجيه المدرسي والمهني، شهادة البكالوريا أو ما يعادلها 6 نقاط، شهادة تخرج من مؤسسة تكوينية متخصصة وفي الرتبة الحالية نقطتان.

أما بخصوص عنصر الكفاءة المهنية، فحددت وزارة التربية بمنح الموظفين نقطة الأقدمية في الرتبة الحالية ¼ والأقدمية في الرتب

الأخرى، الأقدمية العامة خاصة بحركة المعلمين نقطة، وعلاوة المكوث في المنصب نقطة، فيما حددت طريقة احتساب كل استحقاق

نقطة إدارية زائد نقطة بطاقة التقييم على 2 الناتج تضاف إليه نقطة التقنية مضروبة في 3، أما النتائج المدرسية تحتسب نسبة النجاح،

وبخصوص الوضعية العائلية، حددت نقطة لمتزوج وليس لديه أولاد ونقطتان لمن له أولاد، مطلق أو أرمل وله أولاد.

أما فيما يتعلق بالعلاوات والإجازات، حددت 5 نقاط ذوي الحقوق و6 وسام استحقاق و5 لأحسن إنتاج أو بحث تربوي، أما العقوبات

من الدرجة الأولى فتخصم نقطتان، والدرجة الثانية ناقض 4 نقاط، والدرجة الثالثة ناقص 6 نقاط.