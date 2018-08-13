النهار تنشر قائمة الأدوات المدرسية..بالتفصيل

4 كراريس وكتابان لتلاميذ التحضيري و16 كراسا و12 كتابا لتلاميذ الخامسة

معجون الأسنان إجباري في حقائب تلاميذ التحضيري

على بعد 22 يوما من الدخول المدرسي، يحضر الأولياء لاقتناء الأدوات والمستلزمات الدراسية الخاصة بالموسم الدراسي القادم، وفي هذا الصدد حددت وزارة التربية قائمة المقتنيات الخاصة بالطور، أين تختلف من القسم التحضيري إلى قسم السنة الخامسة ابتدائي.

حددت وزارة التربية الوطنية قائمة المستلزمات الدراسية الخاصة بالطور الابتدائي، حيث تم إلزام تلاميذ التحضيري باقتناء 3 كراريس و10 لاصقات ومقلمة مزودة بالأقلام والألوان، إضافة إلى معجون الأسنان وكذا الكتب المتمثلة في دفتر الأنشطة للغة العربية المقدر سعره بـ160 دينار وكذا دفتر الأنشطة للرياضيات بنفس المبلغ.

أما قسم السنة أولى ابتدائي فتتمثل قائمة الأدوات المدرسية في 5 كراريس تتراوح صفحاتهم بين 32 و96 صفحة و6 كتب، إضافة إلى إجبار التلاميذ على إحضار معجون الأسنان وكذا مقلمة فيها كل المستلزمات.

وفيما يخص تلاميذ السنة الثانية ابتدائي، فيصل عدد الكراريس إلى 9 كراريس صفحاتها بين 32 و96، إضافة إلى كراريس الأعمال التطبيقية ذات الحجم الكبير و6 كتب بقيمة 860 دينار.

أما قسم السنة الثاثلة ابتدائي، فعدد الكراريس يصل إلى 11 كراسا يتراوح بين 64 و96 صفحة فيما يصل عدد الكتب إلى 9 كتب بقيمة 1650 دينار.

أما تلاميذ السنة الرابعة، فإن عدد الكراريس يصل إلى 15 كراسا يتراوح بين 32 و96 صفحة، إضافة إلى 10 كتب يصل سعرها إلى 1650 دينار. أما تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي فيصل عدد الكتب إلى 16 كراسا و12 كتابا بسعر 2520 دينار.

وحسب قائمة المستلزمات، فإن التلاميذ مجبرون منذ اليوم الأول على لباس مآزر باللون الوردي بالنسبة للإناث واللون الأزرق بالنسبة للذكور، إضافة إلى الأغلفة الخاصة بالكراريس والكتب.

كما نوهت وزارة التربية إلى أن الكتب التي يدرس بها التلاميذ ستكون متوفرة على مستوى المؤسسات التربوية.