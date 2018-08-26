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النهار تنشر قائمة الحجاح الجزائريين المتوفين في البقاع المقدسة

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النهار تنشر قائمة الحجاح الجزائريين المتوفين في البقاع المقدسة من الأرشيف
بقلم خ.صديق

لقي 18 حاجا جزائريا مصرعهم في البقاع المقدسة منذ انطلاق موسم حج 2018.

وتحصل النهار أونلاين على القائمة الكاملة بالأسماء للحجاج المتوفين وأسباب الوفاة.

ويتعلق الأمر بكل من :

1- وهراني فاطمة الزهراء من درارية البالغة من العمر 80 سنة توفيت بتاريخ 6 أوت الفارط وسبب الوفاة كانت عادية.

2- جابي محمد المنحدر من ولاية سطيف والبالغ من العمر 86 توفي وفاة عادية يوم 7 أوت.

3- ونجة عبد الله من ولاية أدرار والبالغ من العمر 77 سنة توفي في 9 أوت الماضي وفاة عادية.

4- نيبوشة عبد النور من ولاية جيجل (39 سنة) توفي يوم 12 أوت الماضي وفاة عادية.

5- أوسى علاوة محمد العيد من ولاية سطيف 61 سنة توفي يوم 13 أوت وفاة عادية

6- مفلاح عبد السلام من ولاية ورقلة 85 سنة توفي 21 أوت الماضي وفاة عادية

7- بكاري محمد من ولاية وهران 64 سنة توفي يوم 21 أوت الماضي وفاة عادية

8- رباعي خليفي من أم البواقي 52 سنة توفي يوم 21 اوت الماضي وفاة طبيعية.

9- سلحي زهرة من البليدة 61 سنة توفيت يوم 22 أوت الماضي وفاة عادية

10- بوخطالة ابراهيم من فرجيوة بميلة 61 سنة توفي وفاة عادية يوم 22 أوت وفاة عادية

11- بوقندورة مسعودة من بومرداس 103 سنة توفيت وفاة عادية يوم 22 أوت

12- لعقون عبد القادر دريسي من الجلفة توفي وفاة عادية بمنى في 22 أوت الماضي

13- سعداني عبد الله من تاوغريت بالشلف 86 سنة توفي يوم 23 أوت وفاة عادية

14- ديب رابح من سوق أهراس 63 سنة توفي وفاة وفاة عادية يوم 22 أوت

15- علي شاوش أسيا من ولاية تلمسان 69 سنة سنة توفيت وفاة عادية يوم 22 اوت الماضي

16- حجام رابحة من ولاية تلمسان 71 سنة توفيت وفاة عادية يوم 21 أوت مغتربة بالخارج

17- مراكشي طاهر من البليدة 71 سنة توفي وفاة عادية يوم 25 أوت

18- بنيوب غالم جلول 80 سنة توفي وفاة عادية يوم 25 أوت.


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