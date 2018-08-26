النهار تنشر قائمة الحجاح الجزائريين المتوفين في البقاع المقدسة

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لقي 18 حاجا جزائريا مصرعهم في البقاع المقدسة منذ انطلاق موسم حج 2018.

وتحصل النهار أونلاين على القائمة الكاملة بالأسماء للحجاج المتوفين وأسباب الوفاة.

ويتعلق الأمر بكل من :

1- وهراني فاطمة الزهراء من درارية البالغة من العمر 80 سنة توفيت بتاريخ 6 أوت الفارط وسبب الوفاة كانت عادية.

2- جابي محمد المنحدر من ولاية سطيف والبالغ من العمر 86 توفي وفاة عادية يوم 7 أوت.

3- ونجة عبد الله من ولاية أدرار والبالغ من العمر 77 سنة توفي في 9 أوت الماضي وفاة عادية.

4- نيبوشة عبد النور من ولاية جيجل (39 سنة) توفي يوم 12 أوت الماضي وفاة عادية.

5- أوسى علاوة محمد العيد من ولاية سطيف 61 سنة توفي يوم 13 أوت وفاة عادية

6- مفلاح عبد السلام من ولاية ورقلة 85 سنة توفي 21 أوت الماضي وفاة عادية

7- بكاري محمد من ولاية وهران 64 سنة توفي يوم 21 أوت الماضي وفاة عادية

8- رباعي خليفي من أم البواقي 52 سنة توفي يوم 21 اوت الماضي وفاة طبيعية.

9- سلحي زهرة من البليدة 61 سنة توفيت يوم 22 أوت الماضي وفاة عادية

10- بوخطالة ابراهيم من فرجيوة بميلة 61 سنة توفي وفاة عادية يوم 22 أوت وفاة عادية

11- بوقندورة مسعودة من بومرداس 103 سنة توفيت وفاة عادية يوم 22 أوت

12- لعقون عبد القادر دريسي من الجلفة توفي وفاة عادية بمنى في 22 أوت الماضي

13- سعداني عبد الله من تاوغريت بالشلف 86 سنة توفي يوم 23 أوت وفاة عادية

14- ديب رابح من سوق أهراس 63 سنة توفي وفاة وفاة عادية يوم 22 أوت

15- علي شاوش أسيا من ولاية تلمسان 69 سنة سنة توفيت وفاة عادية يوم 22 اوت الماضي

16- حجام رابحة من ولاية تلمسان 71 سنة توفيت وفاة عادية يوم 21 أوت مغتربة بالخارج

17- مراكشي طاهر من البليدة 71 سنة توفي وفاة عادية يوم 25 أوت

18- بنيوب غالم جلول 80 سنة توفي وفاة عادية يوم 25 أوت.