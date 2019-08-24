النهار تنشر قائمة القتلى والجرحى في حادث التدافع في حفل «سولكينغ»

شهد، أول أمس، حفل مغني الراب الجزائري المغترب، عبد الرؤوف دراجي، المعروف باسم «سولكينغ»

وقوع قتلى وجرحى في تدافع بملعب 20 أوت في العاصمة،والذي تسبب في وفاة 5 أشخاص من بينهم طفلان،وإصابة 86 شخصا.

وكشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، خلال الزيارة التي قادته، أمس.

إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي «مصطفى باشا»، عائدا مباشرة من ولاية تندوف.

أن الحصيلة النهائية للوفيات قدرت بـ5 وفيات، فيما بلغ عدد الإصابات 24 شخصا، مشيرا إلى أنه تم التكفل بكل الضحايا.

وقال الوزير إن الجثامين تم تسليمها لذويها، موضحا أنه لم يتم التعرف بعد على هوية أحد المتوفين في حادث التدافع.

فيما تم تسليم جثامين الضحايا الأربعة الآخرين إلى أهاليهم،مع فتح تحقيق حول ظروف الحادث الأليم الذي أودى بحياة 5 أشخاص.

من جهته، أكد مدير المركز الاستشفائي الجامعي «مصطفى باشا»، عبد السلام بنانة، أن المستشفى استقبل 17 حالة.

بسبب التدافع الذي سجل، أول أمس، حيث تسبب في وفاة 5 أشخاص كلهم من العاصمة.

وهم 3 إناث و2 ذكور ولا تتجاوز أعمارهم 22 سنة

فيما غادر جميع المصابين المستشفى، بعد أن تلقوا العلاجات الضرورية.

وتنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد إلى مستشفى «مصطفى باشا» وأمر بفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وفي ذات السياق، استقبل المركز الاستشفائي بالحراش سليم زميرلي 7 جرحى،من بينهم 3 حالات تم التكفل بها على مستوى الجراحة.

حيث قال مدير المستشفى لـ«النهار»، إن الجرحى ينحدرون من ولاية ڤالمة وقسنطينة والمسيلة والعاصمة وتحديدا من بلدية الحراش.

وتم استقبالهم في حدود الساعة الحادية عشرة مساءً من ليلة أول أمس، والذين تم التكفل بهم بشكل كامل.

وحسب حصيلة صادرة عن مصالح الحماية المدنية، تم تقديم الإسعافات الأولية لـ86 شخصا على مستوى المركز الطبي المتقدم.

والذين كانوا مصابين بمختلف الإصابات منها ضيق في التنفس، وكذا تحويل 32 شخصا آخر إلى مستشفى «مصطفى باشا».

منهم من كانوا في حالة حرجة جدا، ما نجم عنه وفايات على مستوى المستشفى.

وخلفت هذه الحادثة غضبا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من النشطاء بمعاقبة المتسببين.

لسوء التنظيم الذي نتج عنه تسجيل وفايات وسقوط جرحى.

قائمة المتوفين في حفل سولكينغ:

1علي آغا سوفيا 22 سنة.

2- قادري شيراز 19 سنة.

3- بعوش عبد الرحيم ياسين 21 سنة.

4- أميري ياسر 12 سنة.

5- شاب لم يتعرف عليه 11 سنة.

قائمة الجرحى الموجودين تحت المراقبة الطبية:

1- عامر إكرام.

2- زروق إيمان.

3- جادود رؤوف.

4- عياشي إكرام.

5- تواتي عبد النور.

6- سيود إيمان.

7- بلقادري أيمن.

8- مجقان خير الدين.

9- جماي حسان.

10- يوسفي إسحاق.

11- بجاوي ندير.

12- ساكر سالي.

13- غربية الحكيم.

14- عطية محمد وائل.

15- تريدي علجية.

16- صافي دونيا.

17- باراسي حمزة.