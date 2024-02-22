النهار تنفرد بأقوى وأضخم دراما جزائرية في رمضان 2024 

دخل تلفزيون “النهار”، السباق الرمضاني مُبكرا، بالكشف عن البرومو الترويجي لأقوى وأضخم دراما جزائرية، ستشاهدونها هذا الموسم.

ونشرت منصات “النهار”، على مواقع التواصل الإجتماعي، البرومو الترويجي لمسلسل “الرهان”، والذي كشف عن دراما مشوقة تحبس الأنفاس.

وكالعادة، سيجمع تلفزيون النهار، العائلة الجزائرية بعد الإفطار، بتقديمه لمسلسل درامي مُشوق، أحداثه مستوحاة من عمق المجتمع الجزائري.

وما يزيد من التشويق والإثارة، هو أن مسلسل “الرهان”، جمع نجوم الدراما في الجزائر، والذين تألقوا في أعمالهم الرمضانية وحققوا نجاحات باهرة.

فمسلسل “الرهان”، من بطولة النجوم عبد القادر جريو، ومحمد خساني، زهرة حركات، والفنانة القديرية جميلة عراس، وغيرهم من نجوم الدراما في الجزائر.

وبمجرد الكشف عن البرومو الترويجي لمسلسل “الرهان”، إنهالت التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي. وعبر الجميع عن حماسهم لمشاهدته. متوقعين أن يكون من أقوى المسلسلات التي قدمتها الدراما الجزائرية، وحتى أنه سيتنافس مع الدراما العربية هذا الموسم.