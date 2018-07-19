النهار تنفرد بنشر نسب النجاح الوطنية في “باك 2018”

سجلت نسبة النجاح الوطني لشهادة البكالوريا هذه السنة نسبة 55.88 بالمائة حسبما أعلنته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط.

وتحصلت عليها النهار اون لاين على نسب النجاح في بعض ولايات الوطن حسب المديريات الولائية للتربية.

حيث سجلت ولاية تيزي وزو اكبر نسبة نجاح بـ 69.18 بالمائة.

وتحصلت ولاية بجاية على المرتبة الرابعة وطنيا في نسبة النجاح في البكالوريا بنسبة 56.02 بالمائة.

فيما سجلت ولاية النعامة 59 بالمائة، ولاية ادرار نسبة النجاح 59.10 بالمائة،ولاية جيجل 57.32 بالمائة .

ولاية تمنراست 52.40 بالمائة ، بولاية غرداية 49.13 بالمائة، ولاية تندوف 63.01 بالمائة، ولاية غليزان 62.29 بالمئة.

كما سجلت ولاية باتنة 52.32 بالمائة، وولاية عنابة 49.85 بالمائة، وسكيكدة 54.49 بالمائة،ولاية الشلف 58.28 بالمائة.

لما نسبة النجاح في البكالوريا بولاية تيارت 53.59 بالمائة وولاية مستغانم 59.16 بالمائة وولاية سيدي بلعباس 63 بالمائة.