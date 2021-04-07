“النهار” تواصل التربع على عرش أكثر القنوات مشاهدة في الجزائر

حسب دراسة معهد MMR لشهر مارس

قناة “النهار” في صدارة القنوات الأكثر مشاهدة في فئتي القنوات العامة والإخبارية

كشفت آخر دراسة لمعهد “MMR”، عن تفوق قناة “النهار” من خلال نسب المشاهدة خلال شهر مارس، حيث وصلت نسبة المشاهدة الأسبوعية إلى أكثر من 5 ملايين مشاهدة.

وشملت الدراسة الفترة الممتدة من 19 إلى 25 مارس الجاري، بتفوق كبير لقناة “النهار” في فئة القنوات الإخبارية والقنوات العامة وحتى القنوات الأجنبية.

وبالتفصيل وبلغة الأرقام، فإن عدد المشاهدات اليومية وصل إلى 5 ملايين و778 ألف و48 مشاهدة، فيما وصل عدد المشاهدات الأسبوعية إلى 9 ملايين و877 ألف و392 مشاهدة.

وحسب ذات الدراسة، فإن قناة “النهار” على رأس أكثر القنوات العشرين من حيث المشاهدة في الجزائر، متفوقة على قناتي “الشروق تي في” و”الشروق نيوز”.

وتُظهر الإحصائيات تفوق قناة “النهار” على القنوات الإخبارية كأكثر قناة مشاهدة من قبل الجزائريين، حيث تحتل المرتبة الأولى من حيث المشاهدة، لتأتي في المرتبة الثانية قناة “الشروق تي في” وفي المرتبة الثالثة “الشروق نيوز”.

كما تحتل “النهار” أعلى نسبة مشاهدة في القنوات العامة، لتأتي بعدها “الشروق تي في” ثم قناة “سميرة تي في”.

وحسب إحصائيات معهد “أم أم أر”، فقد تصدرت قناة “النهار” نسب المشاهدة بنظام الربع ساعة للقنوات الإخبارية في الجزائر، خلال وقت الذروة أو ما يعرف بـ “البرايم تايم”، وذلك من الثامنة والنصف إلى الثامنة و 45 دقيقة، حيث وصل عدد المشاهدين إلى مليون و 841 ألف و 965 مشاهدة بنسبة 11.07 من المئة.