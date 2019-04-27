“النهار” رفعت شكاوى ضد “الشروق” في الجزائر بتهم التهديد والإبتزاز والإحتيال

خلافا لأكاذيب “الشروق” لجأت مؤسسة “النهار”، الأسبوع الماضي، إلى رفع سلسلة من الشكاوى أمام القضاء في الجزائر وفرنسا وتركيا ودبي ضد مؤسسة “الشروق”.

بسبب الأضرار الخطيرة التي تسببت فيها “الشروق” بحكم إختصاصها في الإحتيال وعدم الوفاء بالإلتزامات الأخلاقية والتعاقدية مع شركاءها.

وقبل أن تلجأ “النهار” إلى متابعة القمر الصناعي “يولتسات”، بحكم كونه المزود الفضائي للإشارة لقناة “الشروق” على مستوى مجلس قضاء باريس وهو مكان المقر الإجتماعي للشركة الأوروبية “يوتلسات”.

قامت مؤسسة “النهار”، الأسبوع الماضي، برفع شكوى في الجزائر ضد “الشروق” بمحكمة بئر مراد رايس بقصد التوقف فورا عن التضليل والتلاعب وعرقلة تسويق برنامج “الرايس قورصو” بما في ذلك محاولة تهديد المعلنين والشركاء.

ولجأت “النهار” إلى محكمة بئر مراد رايس، بحكم الإختصاص الإقليمي لكن وبالمقابل هناك متابعات قضائية جديدة، للمطالبة بالتعويض بخصوص خسائر التهديد والإحتيال.

والكذب الذي تمارسه “الشروق” والذي ألحق ضررا معنويا كبيرا بصورة “النهار” وتعاملاتها مع الشركاء.

وسيتم موافاة الرأي العام بالتطورات خلال الأيام المقبلة، بحكم أن ضحايا “الشروق” في الداخل والخارج قرروا وضع حد للإنتظار وسياسة المماطلة.

وقرروا الذهاب للعدالة لإيداع الصكوك دون رصيد التي توجد بحوزة هؤلاء وأيضا الفواتير العالقة منذ سنوات والتي كبدت هذه الشركات خسائر مالية ضخمة.