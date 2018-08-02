“النهار” قد تغيب عن تغطية حج 2018 بعد قرار السلطات السعودية

قررت المملكة العربية السعودية، منع القنوات الجزائرية من تغطية موسم الحج 2018، لذلك فإن قناة “النهار” قد تغيب عن هذا الحدث.

وعبر رئيس المدير العالم لمجمع “النهار” أنيس رحماني عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن أسفه لهذا القرار وغرد: “قد تغيب “النهار” هذه السنة عن تغطية موسم الحج”.

وأضاف: ” بسبب قرار صادر عن وزارة الإعلام السعودية ولحد الساعة لا نزال نأمل خيرا لدى سلطات خادم الحرمين الشريفين بما يمكننا من ضمان التغطية ونقل إنشغال الحجاج الجزائريين ويومياتهم في البقاع المقدسة”.

وتابع: “تحرص النهار على تسجيل أسفها من القرار”.