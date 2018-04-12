النهار مع عائلات شهداء الطائرة المنكوبة

مع هول حادثة سقوط الطائرة المنكوبة في بوفاريك، والتي راح ضحيتها 257 شهيدا.

تنقلت قناة “النهار” إلى منازل الشهداء، أين نقلت شهادات العائلات وحزنهم بعد الفاجعة التي ألمت بهم.

أخ الشهيد محرز صديقي وخاله يعزون أهالي شهداء تحطم الطائرة

أم البواقي: تلفزيون النهار يزور عائلة الشهيد عبد الناصر يحياوي ببلدية فكيرينة

قالمة: قناة النهار ببيت الشهيد منايعية حاتم من بلدية وادي الشحم المدية: تلفزيون النهار بمنزل الشهيد زيرق بن عيسى المدعو “سفيان” https://youtu.be/TX0FigquEjQ مشهد مؤثّر لتصريح والد أحد ضحايا حادث الطائرة العسكرية !!

شقيق الشهيد محرز: “الشهيد كنّا راح نفرحوا بيه مور رمضان..مابقا غير ندعولوا بالرّحمة !!”

https://www.youtube.com/watch?v=Q6BlmdAsN80

الطارف : تلفزيون النهار يزور بيت الشهيد نصري عبد الرؤوف من بلدية عصفور

https://www.youtube.com/watch?v=L4lf-tRCWY0

وبهذا المصاب الجلل يتقدم مجمع النهار بالتعازي لكل العائلات التي فقدت فردا من أهلها،في هذه الحادثة التي مست الجزائريين ككل.