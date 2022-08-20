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قناة النهار

“النهار” نقلت صرختهم ووزراء يزورون منطقة الغارة لأول مرة..موالون متضررون من الحرائق يشكرون القناة

بقلم النهار أونلاين
“النهار” نقلت صرختهم ووزراء يزورون منطقة الغارة لأول مرة..موالون متضررون من الحرائق يشكرون القناة
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رابط دائم : https://nhar.tv/7DCrQ
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