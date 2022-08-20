قناة النهار “النهار” نقلت صرختهم ووزراء يزورون منطقة الغارة لأول مرة..موالون متضررون من الحرائق يشكرون القناة بقلم النهار أونلاين نشر في 20 أوت 2022 - 22:41 شارك غرِّد أرسل 100 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7DCrQ اقرأ أيضا يما قوراية وساحل الزيقواط".. قبلة العائلات الباحثة عن الهدوء والتمتع بالطبيعة" قناة النهار 13 أوت عضو اللجنة الوزارية للفتوى: نصاب الزكاة للجالية يختلف حسب العملة..والزكاة لا تقدم لغير المسلم قناة النهار 02 أوت مهياوي يدعو للعودة للقاح كورونا..اللقاح سبب تراجع الإصابات قناة النهار 08 أوت مغارات الجزائر وكهوفها .. معالم أثرية من عصور ماقبل التاريخ قناة النهار 31 جويلية رئيس الجمهورية: سيكون هناك تعديل حكومي لسد بعض الثغرات وفي وقته قناة النهار 31 جويلية صريح جدا: هل تعلم المرأة الجزائرية كم يملك زوجها من مال؟ قناة النهار 14 أوت الرئيس تبون: لدينا مسؤولين نظيفين لكنهم غير أكفاء قناة النهار 31 جويلية فاسألوا: حقوق الجار قناة النهار 08 أوت هل يتابع الجزائري خطاب المسؤول؟..وعبر أي وسائط؟ قناة النهار 08 أوت دلال خير: معاناة عائلة الطفلة" اشواق" التي اصـ ـيبت فجأة بمرض عجز الاطباء عن تشخيصه قناة النهار 06 أوت