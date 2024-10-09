النهار أونلاين تكشف كيف اعترف سلاطين المغرب بعدم تبعية الصحراء الغربية لأراضيهم

نشر موقع “النهار أونلاين” وثائق تاريخية تكشف اعتراف سلاطين المغرب القدامى بعدم تبعية الصحراء الغربية لأراضيهم.

وتخص هذه الوثائق التاريخية التي يحوز “النهار أونلاين” عليها، معاهدة مراكش الموقعة عام 1767م. بين سلطان مراكش وفاس ومكناس محمد الثالث وملك إسبانيا كارلوس الثالث.

وجاءت هذه المعاهدة في شكل 19 بندا، نصّ البند الـ18 فيها على معالم الحدود الجنوبية للمغرب. ووردت بنسختين باللغة العربية واللغة الإسبانية، ومنشورة كاملة على موقع مصالح الأرشيف الإسباني.

حيث تضمّن البند العاشر من المعاهدة اعتراف السلطان المغربي بالسيادة الإسبانية على الجيوب المحتلة شمال المغرب بمناطق سبتة ومليلية والنكور وبادس.

في حين ينص البند الخامس على منح الحرية لسفن الصيد الإسبانية في الرسو بأي شاطئ مغربي والتجوال في التراب المغربي دون حسيب أو رقيب.

وكشفت بنود هذه المعاهدة أن سلطان مراكش محمد الثالث اعترف في معاهدة الصلح والتجارة بعدم تبعية الأراضي الواقعة ما بعد منطقة وادي النون للمغرب.

كما أن الوثائق التاريخية للمعاهدة كشفت أن منطقة ما بعد وادي النون مرورا بالساقية الحمراء ووادي الذهب لم تكن تابعة للمغرب وباعتراف سلاطينه.

وتضمنت المعاهدة إجازة سلطان مراكش وفاس ومكناس للصيادين الإسبان ومن جزر الكناري ممارسة الصيد في سواحل المغرب إلى غاية حدود وادي النون.

ووفقا لوثائق هذه المعاهدة اعترف السلطان محمد الثالث بأن مناطق ما بعد وادي النون ليست خاضعة له ولا يمكنه منح الحماية والأمان فيها لأحد.