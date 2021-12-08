النهار breakfast مع الشاف زروقي.. خبز بـ “التين”

النهار breakfast مع الشاف إسماعيل زروقي. كما حضر الشاف خبز من التين وشكولاطة ساخنة.

النهار breakfast من قسنطينة مع السيدة لميس..صبيعات العروسة

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النهار breakfast من قسنطينة مع السيدة لميس..صبيعات العروسة

كما يمكن تحضير العديد من الاطباق بالتين. على غرار السكريات او المملحات ومربى. ويحتوي التين على فوائد كثيرة.

ويعتبر التين من أشهر الفواكه المحببة على قلب الجميع سواء كان طازجًا أو مجففًا، ولقد استخدم منذ القدم في علاج العديد من الحالات والأمراض مثل: السكري، وأمراض الكبد، والجهاز التنفسي،والبولي.

ويعتبر التين من أشهر الفواكه المحببة على قلب الجميع سواء كان طازجًا أو مجففًا. ولقد استخدم منذ القدم في علاج العديد من الحالات والأمراض مثل: السكري، وأمراض الكبد، والجهاز التنفسي، والبولي.

كما يحتوي على مضادات قوية للأكسدة مثل مادة الفينول التي يحتويها التين الجاف بكمية كبيرة، و التي تعزز صحة القلبوتحميه من المشاكل والأمراض،كما يلعب التين دورًا في تحسين مستويات الكوليسترول بشكل عام. و بناءًا على ذلك يساعد تناول التين في خفض معدل الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

في حين أثبتت الأبحاث أن أحد الفوائد الصحية دوره في السيطرة على ضغط الدم وتخفيضه وذلك لاحتوائه على معدن البوتاسيوم الذي يساعد على الحفاظ على توازن سوائل الجسم. والذي يعمل أيضًا على ارتخاء الأوعية الدموية وعلى خفض الضغط. كما يساعد على زيادة إفراز كلوريد الصوديوم في البول وتخليص الجسم منه.

ويحتوي على نسب عالية من الألياف الغذائية والتي لها دور كبير في تليين الفضلات وتحسين الهضم. والوقاية من الإمساك أو معالجته. الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي بصورة عامة والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

كما يحتوي بأنواعه سواء الطازج أو المجفف على نوعين من الألياف: الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. وللألياف القابلة للذوبان دور كبير في تخفيف الوزن،والسيطرة على الشهية،وخفض نسبة السكر في الدم.