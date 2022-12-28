قناة النهار النهار breakfast .. مع الشاف عبد القادر من وهران بقلم قناة النهار نشر في 28 ديسمبر 2022 - 08:12 breakfast شارك غرِّد أرسل 68 0 النهار breakfast .. مع الشاف عبد القادر من وهران إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JVTQK اقرأ أيضا درك فرندة بتيارت يسترجع 88 رأس من الماشية ويطيح بشبكات أرعبت الموالين قناة النهار 14 ديسمبر "الفرصة الثانية: "سرقت و ضـ ـربت شرطي ! جوّزت عشرين سنة حبس ولي نقولو خدمني يحاوزني قناة النهار 09 ديسمبر وزير الصناعة يوضّح : "الديازال مكاش والجزائر ليست خردة لهذه السيارات" قناة النهار 08 ديسمبر بختة مريضة باركنسون تناشد القلوب الرحيمة.."أنقذوا حياتي حبّيت نبرا ونصلي صلاتي" قناة النهار 16 ديسمبر أجواء ربيعية مع درجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق قناة النهار 23 ديسمبر مؤمن أيت قاسي: من غير المعقول أن نقول أننا بلد كرة القدم ونملك إلا كأسين للأمم الإفريقية قناة النهار 17 ديسمبر حسين أشيو: الديبلوم ورقة فقط وخير دليل الركراكي 8 سنوت تدريب أطاح بمدربين حياتهم كلها كرة قدم قناة النهار 11 ديسمبر مجتمع: بشعار كل نهار ورزقه .. متقاعدون يعودون للعمل من جديد قناة النهار 18 ديسمبر زين عامر: لا أحد غير ميسي يستطيع إختراق الدفاع وفتح اللعب قناة النهار 12 ديسمبر مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 18 ديسمبر