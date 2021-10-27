النهار breakfast مع الشاف نسيبة..فطور صباحي غني بالفيتامينات

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ركزت العديد من الدراسات على جانب واحد يتعلق بفكرة تناول وجبة الإفطار أو تركها. وهو المتعلق بالبدانة، ولذلك هناك نظريات مختلفة بين العلماء حول العلاقة بين وجبة الإفطار والبدانة.

وفي دراسة أمريكية أخرى ، ركزت على بيانات صحية شملت نحو 50 ألف شخص على مدى سبع سنوات ، خلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين جعلوا وجبة الإفطار أكبر وجبة لهم في اليوم كانوا أكثر احتمالا أن يحصلوا على مؤشر أقل لكتلة الجسم، مقارنة بهؤلاء الذين يتناولون وجبة كبيرة خلال الغداء أو العشاء.

ويقول عدد من الباحثين أن وجبة الإفطار تساعد في زيادة الشعور بالشبع، وتقلل من جرعة السعرات الحرارية اليومية ، وتحسن من جودة نظامنا الغذائي، لأن طعام وجبة الإفطار يتكون في الغالب من نسبة أعلى من الألياف والعناصر الغذائية ، كما أنها تحسن قدرة استشعار الجسم للأنسولين في الوجبات اللاحقة.

ولم يتضح، كما هو الحال مع أي دراسة من هذا النوع ، ما إذا كان ذلك هو السبب ، أو ما إذا كان الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار هم أكثر عرضة لزيادة الوزن من البداية.

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