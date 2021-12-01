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النهار breakfast من قسنطينة مع السيدة لميس..صبيعات العروسة

بقلم قناة النهار
النهار breakfast من قسنطينة مع السيدة لميس..صبيعات العروسة
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اليوم ضيفة النهار breakfast كانت من ولاية قسنطينة مع السيدة لميس. كما قدمت لميس وصفة سهلة ولذيذة “صبيعات العروسة”.

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وتتنوع وصفات صبيعات لعروسة وتسميتها من منطقة إلى اخرى. فهناك بجوز الهند وفي الفرن ولحلوة الترك والعديد من المكونات الاخرى.

كما تحتوي صبيعات لعروسة من  علبة ياهوورت، زيت “مقدار علبة الياهوررت”، سكر “مقدار علبة الياهوررت”، بيضتين،  وفرينة، وخميرة الحلوة.

وفي وصفة أخرى، تأخذين وعاء وباستعمال المشبك فقط يتم خفق البيض مع السكر والفانيليا، وإضافة الزيت والخفق حتى يذوب السكر
نضيف الحليب.
ويتم جمع الخليط بالفرينة مع اضافة الخميرة الكيميائية، حتى نتحصل على عجينة طرية ومتماسكة. كما يتم تشكيل حرابيش او اصابع ونقليها في الزيت، تكون نار متوسطة حتى تنضج من الداخل.

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