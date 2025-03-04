النهار أونلاين تنشر مراسلة سرية بين جنرالات المخزن حول مناورات مع الجيش الفرنسي قرب الحدود الجزائرية

نشر موقع “النهار أونلاين” مراسلة سرية بين جنرالات الجيش المغربي حول مناورات مع الجيش الفرنسي قرب الحدود الجزائرية.

ووفقا للمراسلة السرية التي حملت تاريخ 25 ماي 2024، ووجّهها قائد الفرقة العسكرية السادسة إلى رئيس المكتب الرابع لأركان الحرب بالجيش المغربي.

وأكدت المراسلة السرية أن الهدف من هذه المناورة هو تمرين جوي مشترك للجيش المغربي والجيش الفرنسي “شرڨي-2025”.

كما تضمنت المراسلة توجيهات وأوامر حول التحضير لمناورات برية وجوية مع الجيش الفرنسي في منطقتي “أفردو” و”رحمة الله”.

وللإشارة فإن منطقتي “أفردو” و”رحمة الله” تقعان على الجهة المقابلة للحدود مع الجزائر على بعد أقل من 100 كيلومتر من بشار.

وكشفت المراسلة السرية أن قائد الفرقة العسكرية السادسة أمر اللواء الجوي رئيس المكتب الرابع لأركان الحرب بالجيش المغربي بتنظيم رحلات وجولات “ترفيهية” لعناصر القوات الفرنسية.

هذا، وشرع نظام المخزن المغربي، خلال السنوات القليلة الماضية، في تنظيم مناورات مشتركة مع الجيش الفرنسي بشكل دوري قبالة الحدود مع الجزائر