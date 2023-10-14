قناة النهار النهوض بشعبة النسيج والجلود .. اقتراحات عديدة فوق طاولة السلطات بقلم قناة النهار نشر في 14 أكتوبر 2023 - 22:11 الجزائر شارك غرِّد أرسل 20 0 رابط دائم : https://nhar.tv/tgoz2 اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يكشف السبب الحقيقي لإرتفاع أسعار الدجاج في السوق قناة النهار 26 سبتمبر طالع هابط: بعد فيضانات فوكة الأخيرة بتيبازة شاهد البريكولاج الذي قامت به السلطات المحلية قناة النهار 24 سبتمبر البليدة: بعد تجربتها مع مرض سرطان الثدي .. رسالة أمل من نصيرة قناة النهار 10 أكتوبر طالع هابط: شاهد .. الماء ضايع في بلدية عين العسل بغليزان قناة النهار 03 أكتوبر الشيخ المحروسة يستذكر كيف كانو يصنعون مفرقعات على شكل قنابل يوم المولد النبوي الشريف قناة النهار 27 سبتمبر جزائريون: الأطباق التقليدية الجاهزة .. مشروع أم عزيز لمختلف المناسبات الدينية قناة النهار 25 سبتمبر صريح جدا: هل يتمنى الرجل الجزائري لقاء زوجته في الجنة..إجابات صادمة ! قناة النهار 07 أكتوبر دلال خير:طفلة مصابة بالشلل الدماغي والدتها طرقت كل الأبواب دون جدوى أملها الوحيد هو العلاج في الخارج قناة النهار 29 سبتمبر عين الدفلى : 50 تلميذ في القسم..الإكتظاظ يؤرق التلاميذ والأولياء بمتوسطة أولاد باسة قناة النهار 26 سبتمبر السبيطار ولا ساعة روطار..مقولة قديمة لسائقي الأجرة قناة النهار 05 أكتوبر