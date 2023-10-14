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قناة النهار

النهوض بشعبة النسيج والجلود .. اقتراحات عديدة فوق طاولة السلطات

بقلم قناة النهار
النهوض بشعبة النسيج والجلود .. اقتراحات عديدة فوق طاولة السلطات
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/tgoz2
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