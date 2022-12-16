النواب أمام وزير السكن: لامدراس بدون مراحيض وسكنات وظيفية بصيغة “سوسيال”

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، وزير السكن والعمران والمدينة، بتغيير الطريقة النمطية التي تبنى بها المؤسسات التربوية. والعمل على إنجاز مؤسسات تتماشى ومتطلبات العصر تكون عصرية ورقمية.

وقال عضو لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية النائب بن شريف حليم، في تصريح خص به “النهار أنلاين”، أن أغلب النواب خلال الجلسة المغلقة التي خصصت للإستماع لوزير السكنة طارق بلعريبي، أكدوا على أهمية تغيير إنجاز المؤسسات التربوية لتكون عصرية ورقمية. بالإضافة كذلك إلى تزويدها بأجهزة تكنولوجية حديثة على غرار “داتاشو”.

كما شدد النواب على ضرورة القضاء على مواد البناء المستعملة من خشب وغيرها واستبدالها بمادة الألومنيوم لتكون عازلة للأصوات الخارجية. وأكثر حماية للتلميذ من التغيرات المناخية،.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه ومن ضمن النقاط التي وقف عليها النواب تلك المتعلقة بتأخر تسليم المدارس عند كل دخول مدرسي. بسبب الارتفاع الرهيب في أسعار مواد البناء. مضيفا:”طالبنا بتسقيف أسعار مواد البناء المستعملة في انجاز المؤسسات التربوية من أجل الإسراع من عمليات الإنجاز حتى لا يكون التلميذ ضحية لهؤلاء”. ليكون رد وزير القطاع –حسب النائب البرلماني- محصورا في ارتفاع تكلفة الانجاز بين الأمس. أين كانت تقدر بثمانية ملايير وخمسمائة مليون سنتيم. وتكلفة اليوم التي تصل إلى غاية عشرين مليار.

كما تساءل النائب حليم بن شريف خلال الجلسة عن الأسباب التي كانت وراء افتقاد أغلب المؤسسات التربوية لمراحيض خاصة بالأساتذة. مضيفا أن الوزير بلعريبي تعهد بتشييد مدرسة ابتدائية لكل مجمع سكني جديد لاعتباره من أولويات الحكومة اليوم.

ولدى تطرقه لملف السكنات الوظيفية للأساتذة، أوضح النائب هنا أن أسئلة النواب تمحورت في الغالب في التخلي عن انجاز سكن وظيفي بصيغة اجتماعية . والعمل على انجاز أخرى تتناسب ومستوى الأستاذ والمدير على حد سواء.