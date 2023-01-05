النواب الأمريكيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم

فشل النواب الأمريكيون بانتخاب رئيس لمجلس النواب. إذ أُرجئت جلسة الاقتراع إلى ظهر اليوم الخميس بعد 3 جولات اقتراع جديدة. فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثي.

وعلى غرار جولات الاقتراع الثلاث العقيمة التي جرت الثلاثاء أدلى النوّاب بأصواتهم في ثلاث جولات اقتراع جديدة. جرت الأربعاء لكنّها باءت كلّها بالفشل. إذ لم يتمكّن مكارثي النائب عن ولاية كاليفورنيا في إقناع نحو 20 نائباً جمهورياً من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترمب. بانتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي إذ إنّ هؤلاء ظلّوا على رأيهم بأنّه معتدل أكثر ممّا ينبغي.

ومساء الأربعاء اتّفق النواب على رفع جلسة انتخاب رئيس المجلس حتى ظهر الخميس (الساعة 17:00 ت.غ).

ويتطلّب انتخاب رئيس مجلس النواب ثالث أهم شخصية في السياسة الأمريكية بعد الرئيس ونائب الرئيس. غالبية من 218 صوتاً. وخلال جولات التصويت الستّ لم يتمكّن مكارثي من تجاوز عتبة الـ203 أصوات.

ومن المفترض أن يواصل النواب التصويت إلى حين انتخاب رئيس لمجلسهم. وهذا الأمر يمكن أن يستغرق ساعات أو أسابيع، ففي عام 1859. لم يتّفق أعضاء الكونغرس على رئيس إلا بعد شهرين و133 جولة تصويت.