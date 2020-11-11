النواب يواصلون لليوم الثاني مناقشة مشروع قانون المالية 2021

تتواصل لليوم الثاني على التوالي مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لـسنة 2021.

ويرد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على التساؤلات أمسية اليوم الأربعاء بعد أن تباينت تدخلات النواب حول مشروع القانون.

وجاءت آراء النواب بين مؤيد ومتحفظ حول محتوى النص لكنهم أجمعوا على أن الظرفية الحالية استثنائية وتستدعي حلولا عاجلة.

وثمن عدد من النواب خلال تدخلاتهم لمناقشة مشروع القانون عقب عرضه من طرف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أمس ما ورد في مشروع هذا القانون لاسيما في بنوده التي تبرز ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني والمحافظة على الطابع الإجتماعي في سياسة الدولة، فيما اعتبر عدد آخر من النواب أن مشروع هذا القانون يتسم بالغموض حول طريقة سد عجز الميزانية.