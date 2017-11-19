النوفو برمي” وراء ارتفاع حوادث المرور

كشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات اليوم عن انخفاض ضحايا حوادث المرور بـ 11 بالمائة خلال الـ9 اشهر .

و قال أحمد نايت الحسين أن هذه الحصيلة تبقى ثقيلة ما دمنا نسجّل 3900 قتيل سنويا.

مؤكدا في ذات السياق أن حوادث المرور تكبد الخزينة العمومية 100 مليار دينار سنويا.

وقال أحمد نايت الحسين للقناة الإذاعية الاولى سجلنا 19559 حادث جسماني خلال الـ9 أشهر الأولى من2017 .

ومقارنة بنفس الفترة من 2016 سجلنا تراجعا بـ3391 حادث ما يمثل 15بالمائة ،وانخفاض عدد الجرحى بـ6945 ما يعادل 20 بالمائة.

وكشف نايت حسين أن 30 بالمائة من السائقين المتورطين في هذه الحوادث شباب لا تتجاوز أعمارهم 29 سنة .

و50 بالمائة نسبة السائقين المتحصلين على رخصة السياقة منذ 5 سنوات تورّطوا أيضا في حوادث المرور.

وقال نايت الحسين على إن الارتفاع المذهل في حظيرة المركبات التي تقدر بـ8 ملايين سيؤدي إلى كوارث على مستوى الطرقات.

كما ذكر أن نسبة تورّط الدّراجات النارية في حوادث المرور تقدر ب 12.29 بالمائة في نفس الفترة .

في حين تعدّ الحافلات الاقل تورطا في حوادث المرور ب2.73 بالمائة في نفس الفترة.