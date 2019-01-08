النوي:”عملية انجاز المشروع غالط…لأن الأرض تصلح للفلاحة لا للبناء”

كشف عامر دراجي المعروف بالنوي، أن عملية انجاز مشروع سكنات “عدل” التابع لشركة تركية بالرحمانية في زرالدة، تمت في أرض فلاحية فيها مياه جوفية .

وأضاف النوي، أن عملية الانجاز المشروع غالط، لأن الأرض تصلح للفلاحة ولا تصلح للبناء، وهو الأمر الذي أدى إلى إنهيارها.

وأكد النوي، أنه خلال تنقلهم لمكان حادث سقوط ورشة بالرحمانية بزرالدة، صبيحة اليوم، اكتشفوا صور كارثية للعمال.

وأوضح النوي خلال مكالمة هاتفية بقناة “النهار”، أن العمال التابعين لشركة تركية، يعملون دون أحذية .

وأتبع النوي القول ،أن العمال من جنسية جزائرية وإفريقية.

وبخصوص عملية الانجاز “البيطون” يجب تحليلها لأنه يمكن ان يكون استعمال فيها مواد كيميائية من أجل أن تجف بسرعة.