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قناة النهار

النوي ينتفض ضد الجميع ويطلب من رئيس الجمهورية بتطبيق إجراءات صارمة بسبب تفاقم الوضع الصحي بالبلاد

بقلم النهار أونلاين
النوي ينتفض ضد الجميع ويطلب من رئيس الجمهورية بتطبيق إجراءات صارمة بسبب تفاقم الوضع الصحي بالبلاد
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