قناة النهار النوي ينتفض ضد الجميع ويطلب من رئيس الجمهورية بتطبيق إجراءات صارمة بسبب تفاقم الوضع الصحي بالبلاد بقلم النهار أونلاين نشر في 22 جويلية 2021 - 22:33 شارك غرِّد 57 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963502 اقرأ أيضا "إبن أخ المدرب نور الدين سعدي ينفي وفاتــ.ـه ويؤكد :"راهو حي.. متواجد في الإنعاش وحالته مستقرة" قناة النهار 16 جويلية شاهد سكنات عدل من الداخل التي أشرف على تدشينها الوزير الأول قناة النهار 06 جويلية "وزيرة البيئة :" ساعدوا مهندسي النظافة بإحترام مواقيت رمي القمامة قناة النهار 18 جويلية والي تيزي وزو يكشف عن حقيقة الوضعية الوبائية بالولاية قناة النهار 03 جويلية