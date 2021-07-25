قناة النهار النوي ينتفض ضد وزيرة التضامن والرئيس المدير العام لسوناطراك بسبب الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد بقلم النهار أونلاين نشر في 25 جويلية 2021 - 21:46 شارك غرِّد 150 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964586 اقرأ أيضا "طالع هابط: الشيخ النوي.. "الناس مشتاقة قطرة ماء وهو ضايع في القليعة قناة النهار 25 جويلية الصيف يحلى معانا: السياحة العلاجية..وماذا يقدمه مركز طلاسو للعلاج بمياه البحر قناة النهار 07 جويلية تقي الدين غريب .. منشد من الطراز الرفيع قناة النهار 10 جويلية وفـ.ـاة الإعلامي بالتلفزيون العمومي كريم بوسالم متأثرا بفيروس كورونا قناة النهار 25 جويلية