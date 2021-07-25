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قناة النهار

النوي ينتفض ضد وزيرة التضامن والرئيس المدير العام لسوناطراك بسبب الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد

بقلم النهار أونلاين
النوي ينتفض ضد وزيرة التضامن والرئيس المدير العام لسوناطراك بسبب الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد
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