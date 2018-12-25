النوّاب الأحرار يطالبون بـ 18 ألــف دينـــار «بريمـــا للشومـــارة»

في سؤال كتابي تم توجيهه للوزير الأول من أجل الحد من ظاهرة «الحرڤة»

طالبوا بتقديم المنحة وفقا لبطاقية اسمية لكل من لا يتوفر على وظيفة

تحركت الغرفة السفلى للبرلمان وتحديدا عن طريق كتلة الأحرار، من أجل مطالبة الحكومة بتخصيص منحة لفائدة الشباب البطال، وهذا بغية المساهمة في تجنيب هذه الفئة ظاهرة الهجرة السرية «الحرڤة».

وجاءت هذه المطالب على شاكلة سؤال كتابي وجهته كتلة الأحرار من خلال النائب «قادة قوادري» إلى رئيس الجهاز التنفيذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، حيث شدّد النائب على ضرورة تخصيص منحة خاصة بالبطالة في حالة تعذر الشاب الحصول على وظيفة، حيث يكون مقدار المنحة يعادل قيمة الأجر الوطني المضمون أي ثمانية عشر ألف دينار.

وأشار النائب في سؤاله إلى أن الهدف الأساسي المتوخى من وراء ذلك هو تجنيب أبناء الجزائر مختلف الآفات الاجتماعية، وفي مقدمتها الهجرة السرية «الحرڤة» التي عرفت طريقها نحو الانتشار، في الآونة الأخيرة. وأوضح أن هذه المنحة معمول بها في العديد من دول العالم وستضمن استقرار البلاد.

وقال ممثل كتلة الأحرار في سؤاله دائما، إن تخصيص المنحة سوف يحتم علينا وضع بطاقية محكمة تكون مرافقة لهذه الفئة مع مراعاة التحين المستمر، حتى يتم التحكم في تعداد الطبقة المعوزة باستهدافها بالدعم المباشر، ومن ثمة يمكن –حسبه- تجسيد ما يعرف بالدولة الاجتماعية التي نادى بها بيان أول نوفمبر.

وتعتبر كتلة الأحرار بهذا السؤال الموجه للوزير الأول، أحمد أويحيى، أول طرف يتحرك داخل قبة المجلس الشعبي الوطني مقابل التزام البقية الصمت الكلي.

وفي مقدمتها لجنة الشؤون القانونية والحريات التي رفضت التطرق إلى القضية، رغم تنظيمها مؤخرا ليوم برلماني حول حقوق الإنسان حضرته المسؤولة الأولى عن المجلس ومسؤولين سامين في الدولة، يتقدمهم مستشار رئيس الجمهورية، محمد بوغازي.

وكانت آخر محاولة للهجرة غير الشرعية قد باءت بالفشل وأسفرت عن مقتل عشرين «حراڤ»، بينهم أطفال، بسبب حريق نشب في قاربهم.