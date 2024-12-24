قناة النهار النوّي زدم لسوق بوقزول بالخيزرانة..”كاين الموال و كاين السمسار” بقلم قناة النهار نشر في 24 ديسمبر 2024 - 14:15 شارك غرِّد أرسل 63 0 النوّي زدم لسوق بوقزول بالخيزرانة..”كاين الموال و كاين السمسار” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/G74lH اقرأ أيضا الرئيس تبون :" وين كنّا ووين رانا.. مجمع صيدال سيسترجع مكانته الإنتاجية" قناة النهار 21 ديسمبر فلاح يشتكي لوالي أدرار التهميش والتقصير الذي يتعرض له من طرف المقاولين قناة النهار 08 ديسمبر البليدة: التصاميم العصرية للسيراميك المحلي..تخطف الأنظار و تتصدر الأسواق قناة النهار 23 ديسمبر علي بن شيخ : عمري ماكان عندي مشكل مع محي الدين.."هذا ماحدث بيننا" قناة النهار 10 ديسمبر طالع هابط : أعمدة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في خنشلة لكن لا تشتغل في الليل .. مخك يحبس قناة النهار 05 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر الكاتب العمومي .. مهنة تأبى الزوال رغم التطور التكنولوجي قناة النهار 20 ديسمبر طالع هابط : النوي يقصف السلطات المحلية بأم البواقي بسبب المستشفى اللغز بعين كرشة قناة النهار 05 ديسمبر دود خطير في المندرين.. النهار تكشف الحقيقة والأسباب! الوطني 05 ديسمبر مع برودة الطقس..مواطنون يقبلون على الأعشاب الطبيعية قناة النهار 23 ديسمبر