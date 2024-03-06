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الرياضة

النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي

بقلم كريم تيغرمت
النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي
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تلقى مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خبر صادم، اليوم الأربعاء، من النيابة العامة لمحكمة مدريد بالعاصمة الإسبانية.

وحسب موقع “RMCsport”، طالبت النيابة العامة الاسبانية، بتسليط عقوبة السجن لمدة 4 سنوات، و9 أشهر، ضد المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأوضح ذات المصدر، بأن هذا العقوبة التي طالبت بها النيابة الإسبانية، ضد المدرب الإيطالي، تأتي بسبب تهربه من الضرائب، خلال اشرافه على النادي الملكي موسمي 2014-2015.

وكان المدرب كارلو أنشيلوتي، قد تهرب من دفع أزيد من مليون أورو، لعدم اعلانه ايرادات حقوق استثمار صورته عامي 2014-2015.

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