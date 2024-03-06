النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي

تلقى مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خبر صادم، اليوم الأربعاء، من النيابة العامة لمحكمة مدريد بالعاصمة الإسبانية.

وحسب موقع “RMCsport”، طالبت النيابة العامة الاسبانية، بتسليط عقوبة السجن لمدة 4 سنوات، و9 أشهر، ضد المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأوضح ذات المصدر، بأن هذا العقوبة التي طالبت بها النيابة الإسبانية، ضد المدرب الإيطالي، تأتي بسبب تهربه من الضرائب، خلال اشرافه على النادي الملكي موسمي 2014-2015.

وكان المدرب كارلو أنشيلوتي، قد تهرب من دفع أزيد من مليون أورو، لعدم اعلانه ايرادات حقوق استثمار صورته عامي 2014-2015.