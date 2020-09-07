النيابة العامة السعودية تصدر أحكاما نهائية في حق 8 مدانين بمقتل جمال خاشقجي

أعلنت النيابة العامة السعودية، غلق قضية مقتل جمال خاشقجي بشقّيها العام والخاص، وصدور أحكام نهائية بحق 8 أشخاص مدانين فيها.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، فقد أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي.

وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاما بحق 8 أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية طبقا للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية.

مبيّنا أن “هذه الأحكام وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن 124 سنة تطال كل مدان من عقوبتها حسب ما صدر عنه من فعل إجرامي”.

وقضت النيابة العامة بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبة 10 سنوات سجنا لآخر و 7 سنوات سجنا لاثنين.

وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ، طبقا للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية.

مؤكدا بأنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا للمادتين 22 و 23 من نظام الإجراءات الجزائية.