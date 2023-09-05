النيابة العامة تكشف: شقق وعقارات فخمة اشتراها ارزقي براقي وأموال رهيبة هربت للخارج باسم زوجاته وأبنائه

كشف النائب العام بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، بعدما اعلنت رئيس الجلسة نهاية الاستجواب. وفتح ابواب المرافعة لليوم الثالث من مجريات محاكمة براقي ارزقي الوزير السابق للموارد المائية المتابع في قضية فساد. طالت الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات و الذي جر معه 65 متهما. عن قيام براقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات بإبرام اتفاقيات مخالفة للشريع والتنظيمات المعمول بها.

كما تمت معظم الاتفاقيات مع صديق العائلة المتهم الموقوف “غ.ع”، الذي كان يملك شركة مناولة. الأمر الذي جعله يظفر بعدة صفقات أبرمت تحت غطاء الاستعجال وتم اقصاء عدة شركات من الفوز بالناقصة من دون مبرررات. وبالمقابل أكد النائب العام ايضا استفاذة براقي ارزقي من عدة امتيازات. من بينها في سنة 2016 قام بشراء شقة لزوجته بمبلغ 2 مليار بالعاصمة. وفيلا اخرى باسم إبنه المتهم “بتجزئة رقم 46 درارية ،بمبلغ يقارب 6.5 مليار سنتيم. على غرار شراء شقة لابنته المتهمة بعمارة بالسبالة.

وكشف ذات المتحدث المستور عن عديد التحويلات المالية التي قام بها الوزير ” ارزقي براقي ” لتهريب الاموال بالعملتين الوطنية والصعبة الى الخارج، من بنك ترست وتحويلها الى بنك التنمية المحلية بفتح حساب جديد لتسهيل اخراج الأموال عن طريق صكوك بنكية.

على غرار اتفاق الوزير الموقوف مع المتهم ” خ.عبد المالك” الذي مكنه من تقلد مناصب شغل عديدة بالوكالة الوطنية للسدود على أداء مناسك العمرة .

وذكرت النيابة في مرافعتها المتهم ” غ.عبد الحق” رجل الأعمال الذي كان له حظا وفيرا في ابرام عشرات الصفقات العمومية عن طريق المحاباة دون اعلام الوكالة الوطنية للسدود، مقابل تمكينه من عقارات وملاحق باسم زوجته المتهمة وابن شقيقته شريكه في المؤسسة وهو ما يخالف التشريعات والتنظيمات وتعارض المصالح، بالاضافة الى شراء عقارات مرتبطة بوظيفته وهو ما يشكل عائدات إجرامية والثراء غير المشروع.

بالنسبة للمتهم “غ.ع” اضاف النائب العام انه كان يستعمل وثائق مزورة لتمرير مشاريعه. و ايداع حصيلة الميزانية الضريبية ضمن عرض مالي لشراء صفقتين. وكذا صفقة التسوية 11/2015 بها ختم مفتشية الضرائب بسيدي امحمد ، و تبين انها مزورة بعد سماع الشاهد “م.ن”. بالاضافة إلى تحويل مبلغ 1 مليار دج من خلال وكالة ترست. و بعد موافقة المتهم “ش.ع” مديرين عامين بالنيابة. كما قام بمنح صكوك ل”ف.ن” و بقية المتهمين شركاء في شركة كوبا باست .