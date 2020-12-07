النيابة العامة تلتمس 10سنوات حبسا نافذا لولد عباس و 8 سنوات لسعيد بركات

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النيابة العامة تلتمس 10سنوات حبسا نافذا لولد عباس و 8 سنوات لسعيد بركات
بقلم ياسمينة دهيمي

التمست النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة حكما بـ10 سنوات حبسا نافذا لوزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس، كما التمست حكما بـ 8 سنوات حبسا لوزير التضامن الأسبق سعيد بركات.

وجاءت التماسات النيابة في حق المتهمين كالآتي:

المتهم بوشناق عبد الله 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 الف دينار غرامة مالية

كمال شوقي 5 سنوات حبسا نافذ و500 الف دينار غرامة مالية

المتهم   بن حبيلس السعيد 5 سنوات  حبسا نافذا  و500  ألف دينار غرامة مالية

المتهم زناقي محمد الأمين 5سنوات حبسا نافذا و500 الف دينار غرامة

المتهم ززران عمر 5 سنوات و500 الف دينار.

المتهم تومي نصر الدين 5 سنوات حبسا نافذا و500 الف دينار

المتهم بن عودة عزازان 5 سنوات حبسا نافذا و500 الف دينار

المتهم تومي نصر الدين 4 سنوات حبسا نافذا و500 الف

المتهم عميش 4 سنوات حبسا نافذا وغرامةب500 الف دينار.

المتهم حبة مصطفى 4 سنوات حبسا نافذا و500 الف دج غرامة.

المتهم ماماش لوناس 4 سنوات حبسا نافذا.

المتهم جلولي سعدي 4 سنوات حبسا نافذا.

المتهم عامر سيد أحمد 4سنوات  و500 الف دينار غرامة مالية

المتهم جلول فارس 4 سنوات و500 الف دينار غرامة مالية

كما التمست النيابة العامة  مصادرة جميع الاملاك المتأتية من الجريمة.


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