النيابة العامة تلتمس 10سنوات حبسا نافذا لولد عباس و 8 سنوات لسعيد بركات

التمست النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة حكما بـ10 سنوات حبسا نافذا لوزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس، كما التمست حكما بـ 8 سنوات حبسا لوزير التضامن الأسبق سعيد بركات.
وجاءت التماسات النيابة في حق المتهمين كالآتي:
المتهم بوشناق عبد الله 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 الف دينار غرامة مالية
كمال شوقي 5 سنوات حبسا نافذ و500 الف دينار غرامة مالية
المتهم بن حبيلس السعيد 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية
المتهم زناقي محمد الأمين 5سنوات حبسا نافذا و500 الف دينار غرامة
المتهم ززران عمر 5 سنوات و500 الف دينار.
المتهم تومي نصر الدين 5 سنوات حبسا نافذا و500 الف دينار
المتهم بن عودة عزازان 5 سنوات حبسا نافذا و500 الف دينار
المتهم تومي نصر الدين 4 سنوات حبسا نافذا و500 الف
المتهم عميش 4 سنوات حبسا نافذا وغرامةب500 الف دينار.
المتهم حبة مصطفى 4 سنوات حبسا نافذا و500 الف دج غرامة.
المتهم ماماش لوناس 4 سنوات حبسا نافذا.
المتهم جلولي سعدي 4 سنوات حبسا نافذا.
المتهم عامر سيد أحمد 4سنوات و500 الف دينار غرامة مالية
المتهم جلول فارس 4 سنوات و500 الف دينار غرامة مالية
كما التمست النيابة العامة مصادرة جميع الاملاك المتأتية من الجريمة.
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