النيابة العامة في باريس توجه توبيخا لوزير الداخلية الفرنسي بشأن اعتقال مؤثر جزائري

وجهت النيابة العامة في باريس توجه توبيخا علنيا لوزير الداخلية الفرنسي برونو بروتايو لتصريحه المبكر بشأن اعتقال مؤثر جزائري

وذكر مكتب المدعي العام في باريس أن السلطة القضائية وحدها هي التي تتمتع بالشرعية. في التواصل بشأن قضية قانونية جارية وأن الشخص الذي لا يحاكم يعتبر بريئا.

وأجبرت النيابة العامة في باريس وزير الداخلية الفرنسي على تصحيح تغريدة نشرها وصفت بأنها سابقة لأوانه.