النيابة العامة لمجلس قضاء ميلة تصدر بيانا رسميا بشأن الصيدلية الموقوفة ضمن شبكة لترويج المهلوسات

أصدرت النيابة العامة لمجلس قضاء ميلة، بيانا رسميا للرأي العام، على خلفية المعلومات غير الكاملة وغير الصحيحة التي روجت من قبل الصيادلة، بشأن متابعة الصيدلانية ببلدية شلغوم العيد بمعية أربعة أفراد آخرين في قضية ترويج الأقراص المهلوسة.

اين أكدت النيابة العامة لمجلس قضاء ميلة، انه وعملا بأحكام المادة 11 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية، فإن عملية توقيف الصيدلانية جاءت لماذا على معلومات وردت لفرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ميلة، مفادها وجود أشخاص بصدد شراء دواء مهلوس من صيدلانية بشلغوم العيد.

وأضاف نص البيان أن العملية تمت تحت مراقبة أعوان الضبطية القضائية، حيث تم فتح تحقيق وتوقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس، وبحوزتهم الأدوية المهلوسة دون وصفات طبية، وبكمية معتبرة تم الحصول عليها من صاحبة الصيدلانية بطريقة غير شرعية.

وأضاف نص البيان الذي حمل توقيع النائب العام، انه وبعد تفتيش مسكن الصيدلانية المتهمة ضبط بمنزلها كميات أخرى من الأدوية المهلوسة من نوع باركيديل 5 ملغ و كيتيل 6 ملغ واودية من نوع بريجابلين، كانت تخفيه الصيدلانية بطريقة غير شرعية بمنزلها.

حيث حجز خلال العملية 1350 قرص، وعلى اساسها توبع المتهمون، اين صدر الحكم بادانتهم طبقا للقانون .

ويأتي نص البيان عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الصيادلة قبل ايام تضامنا مع الصيدلانية، ومشككين في الأحكام القضائية، خاصة بعد محاولة اتهام القضاء بأنه اصدر أحكاما قضائية عن غير دراية.