النيابة العامة: هامل مارس ضغوطات على الولاة بمتابعة ملفات استثمار ابنائه

أحال رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس، الكلمة للنيابة العامة. بعد غلق أبواب الاستجواب أمام المتهمين 19 في قضية اللواء السابق عبد الغني هامل.

كما فتح أبواب المرافعة، حيث استهل النائب العام مرافعته باستبعاد كل الدفوعات الشكلية التي أثارتها هيئة دفاع المتهمين يوم أمس. واعتبر النائب العام، أنه لما تم استجواب المتهم الرئيسي الموقوف عبد الغني هامل تمسك بانكار التهم المنسوبة اليه. بالرغم ان المتهم اثبتت التحقيقات في حقه أنه يملك عدة عقارات بعدة ولايات.

منها وهران، تلمسان، سطيف، العاصمة…منها ماهي باسمها وأخرى باسم زوجته “ع.س”، معتبرا الناىب العام أن التهم قائمة في حق المتهم هامل.

أما بخصوص تهمة تحريض موظفين عموميين، فقد ثبت أن المتهم هامل وزوجته وأبنائهما استفادوا من عدة عقارات. ومحلات وأراضي بعدد من الولايات، رغم انهم الأبناء كانوا قصر.

وهذا ما ورد بالتحقيق الابتدائي،خاصة أن الشاهد “سليم جاي جاي”، لما واجه رئيس أمن تيبازة السابق،قال أنه نفذ تعليمات مسؤوله الرئيسي هامل. بصفته المدير العام للامن الوطني، لأجل متابعة استثمارات أبنائه بتيبازة، فقام بالإتصال بعدة ولاة. منهم عبد مصطفى العياضي. كما أرغمهم بالاستجابة لمطلب مسؤوله الرئيسي الهامل. معتبرا النائب العام ان هذه الجنحة قائمة في حق المتهم.

وعن جنحة عدم التصريح بالممتلكات، أكدت النيابة في خضم مرافعتها،هي ايضا ثابتة في حق المتهم هامل عبد الغني، لامتلاكه لعدة عقارات في عدة ولايات.

على غرار الذمة المعتبرة، واخيرا تهمة تبييض الاموال، قال ذات المتحدث ان المتهم هامل اشترى عدة عقارات من الجريمة الأصلية. الا هي الثراء غير المشروع.

بالنسبة لباقي المتهمين هامل اميار ،شفيق،مراد ،شاهيناز والأم “ع.سليمة”، فقد ثبت حسب النائب العام ان التهم المنسوبة إليهم قائمة بكل اركانها.

ومن خلال استفادة الابنة شاهيناز من سكن تساهمي بباب الزوار سنوة 2014، رغم استفادتها من شقق عقارية. من قبل المحافظة العقارية ببوزريعة، منها شقتين ببن عكنون، وقطعة ارضية أخرى.

هامل شفيق يستفيد من سكن اجتماعي في باب الزوار

أما المتهم “هامل شفيق” فقد استفاد من سكن اجتماعي بباب الزوار، ومحلات تجارية من وكالة عدل بمعية شقيقه “مراد”. رغم استفادتهما من دعم مالي من الدولة.

على غرار تدخل والدهم الهامل، لدى عدة جهات إدارية لاستفادة أبنائه من عقارات بعدد من الولايات. منها الاستفادة من معصرة زيت الزيتون بوهران ومساحات ارضية ببطيوة، والكرمة.

بدون تقديم طلب لدى الجهات المعنية، كمصالح الولاية او مديرية الصناعة والمناجم. فالتحقيقات كشفت ان الملف القاعدي موجود لكن بدون طلب.

وتابعت النيابة أن المتهم الموقوف “محمد رحايمية” مدير الترقية والتسيير العقاري لحسين داي سابقا، هو ايضا تعرض إلى ضغوط. كما مكن شاهيناز من شقة سكنية بباب الزوار، على نحو غير مشروع. على اساس أن المنح يتم من طرف اللجان المكلفة بالاسكان لفائدة ذوي الدخل الضعيف.

بالاضافة الى منحها سكن اجتماعي باولاد فايت، واعانة مالية قدرها 70 مليون سنتيم. من خلال ” بالي علي” الذي حرر كشوفات رواتب مزورة.

اما بخصوص جنحة تبديد أموال عمومية للمتهم رحايمية، فقد منح هذا الأخير 9 محلات بمبلغ 22 الف دج للمتر مربع،. بينما بيعت لأشخاص آخرين ب 12 مليون سنتيم للمتر المربع .

غلاي موسى يمنح وعاء عقاري

وأشار الناىب العام في مرافعته إلى المتهم الموقوف غلاي موسى بمنحه وعاء عقاري. لنفس الأشخاص ونفس الشركة قبل صدور حكم مجلس الدولة، مستغلا سلطته بحكم انه والي تيبازة آنذاك.

اما بخصوص زعلان عبد الغني، فقد منح وعاء استثماري للمتهم شفيق هامل، رغم ان المنطقة غير مصنفه وليست مهيئة. قبل مصادقة الخبرة وصدور وثائق المسح.

ونفس الشي أصدر المتهم زعلان قرارا ولائيا غي اوت 2015، بصفته والي وهران آنذاك لأجل تعديل القرار. وقرار اخر لتعديل المساحة وتغيير النشاط.

واضاف النائب العام ان المتهم عبد المالك بوضياف، منح هو ايضا للمتهم “هامل أميار”. وعاء عقاري لاقامته مركب سياحي بتلسمان، وعدة عقارات ببلدية الرمشي، رغم ان شفيق ومراد لم يبلغا سن الرشد آنذاك.